Tác giả 'Ông bà anh’: Người chuyển giới từ nữ sang nam hiếm hoi ở showbiz

Nổi lên từ chương trình âm nhạc Sing My Song 2016, Lê Thiện Hiếu được khán giả trong nước nhớ đến nhiều với tư cách tác giả “Ông bà anh” và một trong những ca sĩ chuyển giới từ nữ sang nam hiếm hoi của showbiz Việt.

Đây là cơ hội, nhưng cũng là thách thức lớn đối với anh. Cái bóng quá lớn của hit “Ông bà anh” khiến những ca khúc sau này như “Người ta và anh” hay “Tội gì phải thế” trở nên “chìm nghỉm” giữa vô số tác phẩm âm nhạc khác.

Ca/nhạc sĩ Lê Thiện Hiếu.

“Sau Ông bà anh, Hiếu vẫn viết nhạc và ra bài đều. Nhưng thiếu sót lớn nhất mà Hiếu gặp phải là truyền thông. Hiếu cũng biết là do chiến lược mình chưa tốt và cũng một phần là do Hiếu còn non, chưa có nhiều kinh nghiệm, nên mỗi một sản phẩm được tung ra đều chưa biết cách làm thế nào để tiếp cận được tới nhiều khán giả. Hơn nữa, Hiếu cũng cố gắng trau dồi thêm kĩ năng cho bản thân để gây ấn tượng với khán giả hơn ở sản phẩm sắp tới”, nhạc sĩ 23 tuổi bộc bạch.

Chia sẻ về danh xưng “ca sĩ chuyển giới” luôn song hành với anh sau Sing My Song 2016, Lê Thiện Hiếu tỏ ra không mấy quan tâm cách khán giả và truyền thông gọi mình. Theo anh, chuyển giới, đồng tính hay song tính… đều là con người, bình đẳng như nhau.

Chàng trai Lê Thiện Hiếu ngày bé với cái tên Lê Phương Thảo cực kỳ xinh gái



Lê Thiện Hiếu từng chia sẻ: “Sở dĩ có em của hiện tại là vì em đã trải qua quá trình chuyển đổi kéo dài 1 năm từ một cá thể nữ để có một Lê Thiện Hiếu của bây giờ. Mọi sự thay đổi của bản thân đều là để tìm về chính con người thật của mình để được sống thật với cảm xúc của mình…Hi vọng mọi người sẽ chấp nhận con người thật của Hiếu”.

Thiện Hiếu cho rằng, người ta gán từ “chuyển giới” để dễ nhận biết anh so với những ca sĩ khác, điều này hoàn toàn bình thường và cũng không quá nhạy cảm như trước đây. “Hiếu chỉ quan tâm đến âm nhạc và làm gì để ra được nhạc hay thôi. Quan trọng vẫn là năng lực”, anh nhấn mạnh.

Lê Thiện Hiếu (trái) và Hà Huy để lại ấn tượng tốt ở "Nhạc hội song ca” mùa 2.

Hiện tại, Lê Thiện Hiếu vẫn đang trên hành trình chứng tỏ bản thân trong làng nhạc Việt. Gần đây, anh tham gia chương trình “Nhạc hội song ca” mùa 2 và để lại nhiều ấn tượng sâu đậm. Anh cùng bạn đồng hành Hà Huy mang lại màu sắc riêng trong chương trình, liên tục đánh bại các ca sĩ giàu kinh nghiệm khác để lọt top 5 thi đêm bán kết.

Khán giả đang mong chờ phần thể hiện của tác giả “Ông bà anh” trước các đối thủ đáng gờm khác là diva Hồng Nhung, Phương Trinh Jolie, Uyên Trang và Hải Yến Idol, giành lấy tấm vé bước vào chung kết.

Lê Thiện Hiếu và Hà Huy thể hiện bản mashup "Bùa yêu" - "Người ta và anh". Video: HTV

Tú Oanh

Tổng hợp