Tài tử xứ Hàn Lee Jong Suk bị giam giữ tại Indonesia sau buổi họp fan

Cách đây ít giờ, Lee Jong Suk vừa đăng tải một tấm ảnh chụp cảnh sân bay ở Jakarta và tiết lộ anh bị giam giữ sau buổi gặp gỡ các fan. Nam diễn viên chia sẻ: “Đáng lẽ tôi đã có thể kết thúc buổi gặp người hâm mộ với tất cả tấm lòng biết ơn. Nhưng tất cả ê kip và tôi đều bị kẹt lại Jakarta.Tôi nghĩ rằng mình bị giam giữ kể từ hôm qua…”

Bức ảnh sân bay tại Jakarta được Lee Jong Suk chia sẻ. Tài tử 29 tuổi giải thích: “Một đơn vị quảng cáo cho buổi gặp gỡ này tại Jakarta đã có những báo cáo sai lệch mà họ kiếm được từ sau sự kiện này với cơ quan thuế địa phương. Dù cả tôi và ê kip đều không có liên quan gì đến việc này, họ cũng giữ hộ chiếu của chúng tôi và chưa trả lại. Tôi hy vọng rằng đơn vị này sẽ sớm giải quyết nhanh chóng. Tôi chưa bao giờ ở trong tình huống này bao giờ nên tôi không biết nên làm gì… (Mẹ ơi, hôm nay con sẽ về nhà muộn…).”

Nam diễn viên sinh năm 1989





Lee Jong Suk hiện đóng phim mới nhất "Death Song" cùng nữ diễn viên Shin Hye Sun. Một nguồn tin từ công ty đại diện của Lee Jong Suk xác nhận những thông tin nam diễn viên vừa chia sẻ và thông báo: “Ban đầu, họ dự kiến rời Jakarta từ ngày 4/11. Tuy nhiên, có đôi chút trục trặc đã xảy ra. Đơn vị quảng cáo đã báo cáo lượng vé bán ra ít hơn số lượng thực tế, và điều đó trở thành vấn đề. Hiện chúng tôi đang cố gắng giải quyết nhanh chóng. Lee Jong Suk hiện vẫn đang ở Jakarta. Chúng tôi cần điều chỉnh lại lịch trình của anh ấy vì anh ấy đang cần quay bộ phim mới nhất cùng với những dự án khác.”

Lee Jong Suk năm nay 29 tuổi, là diễn viên, người mẫu nổi tiếng xứ kim chi. Anh từng góp mặt trong các phim: Sympathy, Be with me, Doctor Stranger, Pinocchio, Cô nàng cử tạ Kim Bok Joo, và mới nhất là phim truyền hình đình đám "Khi nàng say giấc" ra mắt năm ngoái...

Trang Thu