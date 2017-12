Tăng Thanh Hà 'tái xuất' tại triển lãm ảnh của Đỗ Mạnh Cường

Sắp tới đây, NTK Đỗ Mạnh Cường sẽ tổ chức trưng bày, triển lãm ảnh thời trang nhìn lại chặng đường 10 năm làm nghề của mình. Sự kiện này được diễn ra song song với show diễn thời trang kỷ niệm 10 năm làm nghề của anh.

Sẽ có 31 “nàng thơ” gắn bó với Đỗ Mạnh Cường xuất hiện trong dự án này như: Diễm My, Thuỷ Hương, Giáng My, Hà Kiều Anh, Mỹ Linh, Ngô Thanh Vân, Tăng Thanh Hà, Linh Nga, Phạm Hương, Kỳ Duyên, Đỗ Mỹ Linh, Lan Khuê, Lệ Hằng, Tóc Tiên, Angela Phương Trinh, Diễm My 9x cùng các thế hệ người mẫu như: Xuân Lan, Hoàng Yến, Minh Triệu, Lâm Thu Hằng, Lê Thúy, Lê Xuân Tiền, Hoàng Thuỳ, Mâu Thuỷ, Kha Mỹ Vân, Thuỳ Trang, Chà Mi, Lê Thanh Thảo, Hằng Nguyễn, Thanh Thuỷ, Kim Phương qua ống kính của nhiếp ảnh gia Milor Trần.

Linh Nga, Xuân Lan cũng xuất hiện trong triển lãm ảnh lần này.

Điểm chung ở các nàng thơ của Đỗ Mạnh Cường đều là những người phụ nữ thành công, hạnh phúc. Họ là những biểu tượng về nhan sắc, tài năng... của Việt Nam. Mỗi người đều có vị trí nhất định về sự nghiệp cũng như những đóng góp cho xã hội mà hiện tại khó có ai thay thế được.

Họ yêu thích thời trang với phong cách nữ tính, sang trọng, thanh lịch. Trong những năm qua, đây cũng là đối tượng khách hàng chủ yếu mà Đỗ Mạnh Cường hướng đến cho thương hiệu thời trang của mình.

Các nàng thơ lần lượt diện lại các thiết kế nằm trong những BST của Đỗ Mạnh Cường như: Buttefly (Thu - Đông 2013), La Vie En Rose (Xuân - Hè 2015), Love (Thu - Đông 2015), The Little Black Dress - Huyền thoại những chiếc đầm đen (Thu - Đông 2016),Countryside (Xuân - Hè 2016), Life in color (Xuân - Hè 2017)…

Á hậu Hoàn vũ Lệ Hằng...

Diễn viên Ngô Thanh Vân đều xuất hiện trong triển lãm ảnh của Đỗ Mạnh Cường.

Trong show diễn chính thức sắp tới đây, các nàng thơ của NTK họ Đỗ sẽ cùng góp mặt trên thảm đỏ, như một lời chúc mừng cho thành tựu của Đỗ Mạnh Cường trong suốt 10 năm nỗ lực vừa qua. Tất cả sẽ cùng khoe sắc với loạt trang phục màu đỏ rực rỡ, bắt mắt trong thời điểm giao mùa giữa năm mới và năm cũ.

Show diễn thời trang diễn ra song song với buổi triển lãm ảnh thời trang kỷ niệm 10 năm làm nghề của NTK Đỗ Mạnh Cường với tên gọi The Muse 2 sẽ chính thức diễn ra vào lúc 7h tối ngày 30/12/2017 tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Quốc tế SECC, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM.

Duy Nam