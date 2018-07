Tay trống nhí tài năng Trọng Nhân tham gia Asia’s Got Talent 2018

Đáng chú ý nhất là sự có mặt của tay trống nhí Trọng Nhân- Quán quân Vietnam’s Got Talent năm 2016. So với thời đoạt giải năm 2016, Trọng Nhân đã lớn lên khá nhiều, gia đình Trọng Nhân cho biết thì sau khi danh hiệu Quán quân, Trọng Nhân vẫn tiếp tục theo học về trống nhằm nâng cao kỹ thuật biểu diễn. Tham gia Asia’s Got Talent, Quán quân mong muốn một lần nữa sẽ có thêm một danh hiệu có quy mô lớn hơn nhằm khẳng định sự phát triển tài năng của mình.

Tay trống nhí Trọng Nhân

Một gương mặt đáng chú ý khác tại Asia’s Got Talent là nữ ca sỹ Bích Ngọc- Á quân của Vietnam Idol 2015. So với thời đoạt giải Á Quân, Bích Ngọc đã trở lên mảnh mai hơn. Theo Bích Ngọc cho biết thì cô đã giảm cân để đóng phim, để tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế. Nhưng với việc đăng ký tham dự Asia’s Got Talent, Bích Ngọc mong muốn đem giọng hát của mình vượt xa hơn tầm quốc gia để đến với bạn bè quốc tế.

Nữ ca sỹ Ngọc Bích

Dẫn chương trình tại vòng loại Asia’s Got Talent ở Việt Nam mùa này sẽ là nữ diễn viên điện ảnh Kathy Uyên và người bạn cùng dẫn có tên là Hào- Một thành viên nhóm nhảy 218 đã từng vào tới vòng Bán kết của Asia’s Got Talant 2017. Điều khá thú vị là các người dẫn chương trình đều nói tiếng Anh, điều này đã gây nhưng trở ngại nhất định cho các thí sinh khi tự giới thiệu về bản thân. Tuy nhiên Kathy Uyên đã là cầu nối cho các thí sinh và các giám khảo người nước ngoài nên các phần giới thiệu ra xuôi sẻ.

Diễn viên điện ảnh Kathy Uyên

Ngoài Trọng Nhân và Bích Ngọc, nhiều thí sinh khác đã mang những màn trình diễn độc đáo nhất đến vòng loại này như biểu diễn cho dòng điện mạnh chạy qua người; diễn ảo thuật, nuốt dao cạo, bóng đèn thủy tinh... Ngoài ra nhiều thí sinh cũng trang thủ chương trình để giới thiệu những nét đẹp văn hóa quê hương như trình diễn áo dài, hát dân ca...

Một thí sinh giới thiệu tà áo dài Việt

Vòng loại của Asia’s Got Talent sẽ kéo dài cho đến hết ngày 9/7. Danh sách nhưng thí sinh lọt tiếp vào vòng trong sẽ được BTC thông báo sau 1 tháng nữa.

Trọng Thinh