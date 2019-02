Thêm một người mẫu lên tiếng bị Tăng Nhật Tuệ động chạm, gạ tình

Rời nhóm Zero 9, Minkook chia sẻ việc anh bị ông bầu đánh đập vì gạ tình không thành.

Sau Quốc Minh - cựu thành viên nhóm Zero 9 - mới đây, một diễn viên/ người mẫu tự do từng nhiều lần hợp tác với Tăng Nhật Tuệ chia sẻ với Zing.vn việc đàn anh có những hành động thân mật quá mức trong quá trình làm việc. Anh tham gia ê-kíp quay một số dự án cho công ty Tăng Nhật Tuệ cũng như nhóm Zero 9.

Người mẫu tự do cho biết anh từng được Tăng Nhật Tuệ đề nghị gia nhập nhóm Zero 9, thậm chí đã gửi bản hợp đồng nhưng anh từ chối.

Khi nhận được câu hỏi “đã bao giờ Tăng Nhật Tuệ có hành động thân mật quá trớn trong quá trình làm việc với anh?”, người này khẳng định “Có”.

“Thậm chí thô luôn chứ không phải hành động đùa giỡn”, anh khẳng định.

Người này cho biết: “Khi gặp mặt, anh ấy thường nắm tay, vuốt mặt tôi. Đôi khi còn bóp... mông”.

Không chỉ có hành động thân mật quá mức khi gặp trực tiếp, nhân chứng còn nhận được tin nhắn “trêu ghẹo” từ đàn anh.

“Nhiều khi anh ấy nhắn tin trêu gẹo, thậm chí có rất nhiều từ ngữ tế nhị và thô, thế nhưng tôi thẳng thắn từ chối”, nhân chứng kể lại với Zing.vn.

Nam người mẫu tự do hiện đã đính hôn nên không muốn tiết lộ chi tiết hơn.

Về vụ việc của Minkook, anh cho biết không chứng kiến mà chỉ được nghe lại. “Mấy bữa nay, khi vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội, tôi lập tức nghĩ đến Zero 9 và cũng cảm thấy bức xúc”, anh nói.

Những ngày gần đây, vụ việc của Tăng Nhật Tuệ và cựu thành viên Zero 9 gây xôn xao mạng xã hội. Trong một chương trình, Bùi Quốc Minh (20 tuổi) cho biết ông bầu của anh có hành vi gạ tình và đánh đập vì bị từ chối.

Sau đó, phía Tăng Nhật Tuệ phủ nhận. Quản lý của Zero 9 tố cáo ngược Quốc Minh vì yêu đương mà bỏ bê sự nghiệp, thậm chí nhiều lần quỵt tiền, khiến công ty phải bồi thường. Ngay sau đó, ca sĩ 20 tuổi lên tiếng. Anh cho biết sẽ không hoạt động trong 3 năm nên không có chuyện tạo scandal để nổi tiếng. Anh muốn chia sẻ câu chuyện để không ai rơi vào hoàn cảnh giống mình.

Chúng tôi đang tiếp tục liên hệ với phía Tăng Nhật Tuệ để có thêm câu trả lời về diễn biến mới của sự việc.

Nam ca sĩ Việt tiết lộ bị ông bầu gạ tình, đánh đập gây xôn xao "Tôi cảm thấy cái mà họ cần không phải sự vinh quang của tôi, không phải giá trị tôi đem đến cho họ mà cái họ cần chỉ là thể xác của tôi thôi", chàng trai cay đắng tâm sự về việc bị "trả đũa" sau khi từ chối lời gạ tình của ông bầu.

