Thêm phiên bản cạnh tranh với 'Táo quân'

Táo quân cả năm

Có Giời mới biết là dự án phim hài tình huống đầu tay do Truyền hình FPT sản xuất với sự tham gia NSƯT Chí Trung, Minh Hằng, Quang Thắng, Đức Khuê, nghệ sĩ Vân Dung, Mạnh Dũng, Bạch Quỳnh. Phần đông dàn nghệ sỹ đều góp mặt trong ê kíp diễn viên quen thuộc của Táo quân, thêm nữa biên kịch chính của sêri này là Đinh Tiến Dũng (Cù Trọng Xoay)-một thành viên tham gia viết kịch bản Táo quân hơn 10 năm nay-nhà thiết kế Đức Hùng, người phụ trách trang phục cho Táo quân.

Phim sitcom Có Giời mới biết xoay quanh hai gia đình khác nhau trong một ngôi nhà: Một gia đình thần linh hay còn gọi gia đình Táo quân gồm Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ do Quang Thắng, Đức Khuê và Vân Dung thủ diễn cai quản với một gia đình phàm trần. Các vị thần cai quản chỉ số Phúc-Lộc-Thọ cả gia đình phàm trần thông qua thiên thư, tuy nhiên lo sợ ảnh hưởng đến “chỉ tiêu quản trị” và “thành tích thi đua” nên các vị thần linh này nhiều khi biến hóa thành hàng xóm bí ẩn để trực tiếp giao tiếp, can thiệp vào cuộc sống gia đình phàm trần. Phim sitcom hài tình huống ra mắt 20h30 tối thứ Hai hằng tuần, từ 1/1/2018.

“Tôi không nghĩ mình liều thế, may mắn các anh chị diễn viên nghệ sĩ thân quen cả, bởi có những buổi quay gấp gáp quá khiến chị Vân Dung suýt ngất. Nhiều khi bên trong diễn viên đang quay, bên ngoài chúng tôi viết tiếp kịch bản tập sau”, Đinh Tiến Dũng nói. Anh kể ban đầu định làm một chương trình lớn, còn định gặp NSƯT đạo diễn Đỗ Thanh Hải-Tổng đạo diễn Táo quân VTV- xin làm Táo quân đầu năm, nhưng không thành. “Tôi nghĩ chia nhỏ 52 số như vậy an toàn hơn, giống việc chia trứng làm nhiều rổ, nếu không may có chỗ nào vỡ một quả vẫn còn số khác”, Dũng nói. Biên kịch chính của phim sitcom hy vọng không chỉ kéo dài 52 số, Có Giời mới biết có thể trở thành món ăn tinh thần “ăn mãi không chán”.

Không chỉ Đinh Tiến Dũng, đội ngũ viết kịch bản còn có sự góp mặt của một số thành viên với chủ trương xây dựng các nhân vật khác biệt. Gia đình phàm trần với bốn thành viên mang bốn đặc trưng: Ông Hội (Chí Trung) gia trưởng nóng tính như lửa là ông chủ đúc bô nhựa, bà Đào (Minh Hằng) mềm mại uyển chuyển và khó lường giống nước, cậu con trai Cương (Mạnh Dũng) mong manh như khí vốn là du học sinh trở về với mong muốn “khởi nghiệp ngày vài lần”. Thắm là cô bé giúp việc chất phác, ổn định mang tính chất của đất.

Ăn theo Táo quân VTV?

Vân Dung kể ban đầu nghe nhà sản xuất mời cũng hơi hoảng, bởi bên VTV có thương hiệu Táo quân 15 năm nay, bên này cũng làm Táo quân. “Tôi có chút lo lắng, sợ hãi và gọi cho Đinh Tiến Dũng. Cậu ấy nói bên này khác bên kia. Có Giời mời biết chỉ nói về cuộc sống gia đình, cách cư xử trong gia đình với nhau, không bàn những vấn đề to tát ngoài xã hội. Chúng tôi quay xong tám tập, mỗi lần đi quay tôi thấy phấn khởi lắm”, Vân Dung nói. Chọn làm phim về Táo quân dù dưới góc nhìn nào cũng ít nhiều bị so sánh với phiên bản thương hiệu VTV, Đinh Tiến Dũng thừa nhận cả hai mặt lợi-hại khi quyết tâm theo đuổi dự án này.

“Táo quân trong nhiều năm trở lại đây trở thành xu hướng hot, không riêng VTV, nhiều đài truyền hình cũng làm Táo quân thậm chí Nhà hát Tuổi trẻ cũng có Táo cười đón xuân. Chúng tôi ý thức được điều đó, và với tư cách tham gia viết kịch bản cho hai bên nên tôi biết phải làm cho phiên bản này khác biệt. Tôi tin nếu không phải tôi viết kịch bản, chị Vân Dung cũng không dám nhận lời”, biên kịch Đinh Tiến Dũng nói. Nghệ sĩ Chí Trung và Quang Thắng cùng chung nỗi băn khoăn khi nhận lời mời, e ngại có sự đụng độ giữa hai phiên bản. Những người làm Có Giời mới biết tự tin phiên bản này không tổng kết những vấn đề lớn lao của một năm như Táo quân, chọn cách đề cập từ góc độ gia đình và mỗi tập phim giải quyết xong một tình huống, chủ đề.

Viết kịch bản Táo quân giống chạy tiếp sức NSƯT Đỗ Thanh Hải nhất quyết “phong tỏa” mọi thông tin về diễn viên khách mời, nội dung Táo quân 2018. Dù không bị “ép” ký vào cam kết bảo mật thông tin nào nhưng Đinh Tiến Dũng khẳng định mọi người đều hiểu và tôn trọng đạo diễn Đỗ Thanh Hải cũng như việc giữ kín kịch bản cũng là cách khiến khán giả tò mò và hồi hộp đón chờ chương trình cuối năm. Tuy nhiên Đinh Tiến Dũng cho biết năm nay kỷ niệm 15 năm Táo quân, chương trình có quy mô lớn hơn với số lượng diễn viên nhiều hơn. Kịch bản Táo quân vẫn tiếp tục được hoàn thiện, chỉnh sửa. Theo đại diện VFC, nghệ sĩ bắt đầu tập Táo quân từ 10/1/2018. Liên quan tới kịch bản Táo quân, Đinh Tiến Dũng cho biết đạo diễn Đỗ Thanh Hải chính là tổng chỉ huy công trình, chỉ đạo nhiều “kíp thợ” cùng làm một lúc. Đinh Tiến Dũng thường được giao viết tình huống thoại đông người. “Đây là sản phẩm mang nhiều lớp sáng tạo, giống chạy tiếp sức. Tất cả biên kịch chỉ giải quyết khoảng hơn một nửa lượng công việc, sau đó đạo diễn Đỗ Thanh Hải sáng tạo thêm khoảng 25% và trao gậy tiếp sức cho diễn viên. Trên sân khấu diễn viên bằng tài năng, kinh nghiệm sẽ triển khai ý tưởng của đạo diễn và sử dụng bản sắc riêng để tạo nên sản phẩm. Thêm nữa khi lên sân khấu còn có phần tương tác với khán giả, sau đó đạo diễn cân nhắc để làm nên sản phẩm hoàn chỉnh”, Đinh Tiến Dũng tiết lộ. “Áp lực lớn nhất của tôi là bị đạo diễn chửi vì chậm tiến độ, viết không đủ “đô”. Thực ra anh Đỗ Thanh Hải chịu trách nhiệm cuối cùng, là người cầu toàn mới là người áp lực nhất. Tôi từng chứng kiến có năm chất lượng chương trình không được như ý, anh ấy là người đau khổ nhất”, anh kể.

Nguyên Khánh