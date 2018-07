'Thiên thần' người Bulgari khoe vóc dáng nảy nở với bikini 1 mảnh

Ngôi sao của loạt phim ăn khách "The Vampire Diaries" (Nhật ký ma cà rồng) năm nay 29 tuổi, là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng ở Hollywood

Trước đó, người đẹp sinh ra ở Bulgari được biết đến vai Mia trong series phim truyền hình dành cho teen "Degrassi: The Next Generation" từ năm 2006 - 2009 nhưng phải đến khi trở thành ma cà rồng trong "The Vampire Diaries" tên tuổi Nina mới vụt sáng.

Sau đó, Nina tiếp tục toả sáng với trong ngoại truyện của "The Vampire Diaries" là “The Originals”.

Nina Dobrev sinh ra ở Sofia, Bulgaria vào năm 1989 và bắt đầu chuyển đến Canada khi cô mới 2 tuổi, nơi cô lớn lên là Toronto, Ontario. Cô nói thông thạo tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Bulgari.

Sở hữu gương mặt đẹp ngọt ngào thuần khiết cùng vóc dáng cân đối, chiều cao 1m70 như người mẫu, Nina là một trong những diễn viên được đông đảo công chúng mến mộ