Thỏa sức thể hiện đam mê với cuộc thi nhảy Dance Cover Danko City

Với người bạn đồng hành là âm nhạc và niềm đam mê, hiện nay nghệ thuật nhảy đã và đang trở nên rất phổ biến và thu hút không ít các bạn trẻ cùng tham gia. Những bước nhảy hòa nhịp cùng âm nhạc giúp con người giải phóng cơ thể, mang đến những phút giây thư giãn thoải mái sau một ngày làm việc và học tập căng thẳng. “Khi ngôn ngữ bất lực, hãy để âm nhạc và các động tác cơ thể thay lời” - những bước nhảy mang mọi người đến gần nhau hơn để cùng hòa nhịp, thỏa sức sáng tạo, niềm khát khao khám phá và thể hiện cá tính của mình. Mang theo hy vọng sẽ là cầu nối đưa những điều tuyệt vời ấy đến gần hơn với nhịp sống thường ngày, Dance Cover Danko City là sân chơi nghệ thuật do Danko Group tổ chức, đồng thời cổ vũ và tiếp lửa cho các bạn trẻ yêu nhảy trên hành trình theo đuổi và toả sáng với đam mê của mình, qua đó xây dựng một thế hệ người trẻ bản lĩnh, sống tích cực, và dám theo đuổi ước mơ.

Cuộc thi sẽ bao gồm 3 vòng: Vòng đăng ký, vòng sơ loại và vòng chung kết. Tại vòng 1, từ ngày 7/12 – 25/12/2020, các đội thi sẽ đăng kí dự thi qua cổng thông tin trên fanpage của chương trình (https://forms.gle/ntk9UPUYAF62rmfi7). Từ ngày 15/12 – 28/12/2020, các đội thi có bản đăng kí hợp lệ sẽ sản xuất bài thi tại KĐT Danko City Thái Nguyên, nội dung và nhạc được tự do lựa chọn theo thế mạnh của đội. Và 10 đội thi xuất sắc nhất, do khán giả và BTC lựa chọn sẽ được dự thi vòng chung kết, diễn ra vào ngày 9/1/2021 tại sân khấu Lễ hội Danko Square – lễ hội phong cách châu Âu lớn nhất và lần đầu tiên được tổ chức tại Thái Nguyên. Các đội thi sẽ được BTC hỗ trợ đi lại, di chuyển tới địa điểm thi nếu có nhu cầu.

Đồng hành cùng Danko Group trong Dance Cover Danko City lần này là nam ca sĩ, diễn viên Cường Seven. Đam mê bộ môn nhảy Hip Hop từ năm học lớp 11 và từ năm 17 tuổi đã trở thành chủ nhân của một loạt các giải thưởng như: Giải Nhất Hip-hop Tour 2007, Giải Nhất Vũ điệu trẻ VTC 2008, Giải Nhất Hip-hop in the City 2008, 2009, Giải Ba Freestyle Solo Yamaha 2008… và nhiều giải thưởng lớn khác.

Dance Cover Danko City đã chính thức mở cổng đăng kí vào ngày 7/12/2020 và sẽ đóng cổng đăng kí vào ngày 25/12/2020. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi là 60 triệu đồng, trong đó Giải nhất trị giá 30 triệu đồng.

Chi tiết thể lệ vui lòng truy cập fanpage Dance Cover Danko City hoặc hotline: 0973.302.883