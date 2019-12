Thông tin ít biết về chú mèo nổi tiếng nhất thế giới vừa qua đời

Cô mèo cũng từng được đưa đi nghiên cứu về biến đổi gien ở mèo. Thậm chí hình ảnh của Lil Bub còn được sử dụng để kêu gọi tài trợ cho những chiến dịch nghiên cứu về động vật và nó đã giúp quyên góp 700.000 USD cho các nghiên cứu để chữa bệnh cho động vật.

Đặc biệt, Lil Bub từng là nhân vật chính trong bộ phim tài liệu Lil Bub & Friendz của Vice Media - nói về những con mèo nổi tiếng nhất trên mạng xã hội và góp mặt trong bài hát Meow The Jewels của Snoop Dogg, có album riêng mang tên Science & Magic: A Soundtrack to the Universe.