Thuỷ Tiên - Công Vinh khoe con gái 4 tuổi lớn phổng phao

Được ví như cặp "Beck - Vic Việt Nam", cuộc sống gia đình của nam tiền đạo xứ Nghệ và nữ ca sĩ Giấc mơ tuyết trắng luôn nhận được sự quan tâm từ khán giả hâm mộ.

Cách đây vài giờ trên trang cá nhân, Thuỷ Tiên và Công Vinh cùng đăng tải hình ảnh bé Bánh Gạo vây quần với bố mẹ trong ngày nghỉ cuối tuần. Theo đó, đây là một trong những lần hiếm hoi cả hai công khai khoe con gái. Dù không rõ mặt song ai cũng nhận ra trái ngọt của cặp đôi hot nhất showbiz lớn phổng phao và xinh xắn.

Bé Gạo nhà Thuỷ Tiên - Công Vinh phụ giúp bố thu hoạch rau củ tại sân vườn.

Cô bé năm nay hơn 4 tuổi. Thuỷ Tiên và Công Vinh hiếm khi công khai con gái với công chúng.

Sau vài giờ đăng tải, loạt ảnh nhanh chóng hút hơn 25.000 lượt like, hàng nghìn bình luận chúc phúc từ dân mạng. Không ít thành viên tỏ ra ghen tị trước mái ấm hạnh phúc của Thuỷ Tiên - Công Vinh. Một số khác hi vọng một ngày nào đó nữ ca sĩ sẽ cởi mởi và cho fan xem rõ mặt chân dung con gái.Năm 2013, Thuỷ Tiên sinh con gái Bánh Gạo tại TP HCM. Sau có con cặp đôi sống lặng lẽ hơn trước và giữ kín hình ảnh con như sao Hollywood. Được biết, Thuỷ Tiên - Công Vinh chụp rất nhiều ảnh con gái trong điện thoại, chỉ cho người thân thiết trong nhà xem.Thậm chí đến em gái ruột Công Vinh cũng không được ghi hình cùng cháu vì sợ vô tình cô để lộ ra ngoài. Về lý do giữ kín hình ảnh con, cặp đôi thừa nhận không phải sống sang chảnh hay bệnh ngôi sao mà muốn con được lớn lên bình thường như bao đứa trẻ khác.Trở thành ban giám khảo một cuộc thi âm nhạc, Thuỷ Tiên từng tiết lộ bé Bánh Gạo hát không hay. “Bánh Gạo mà hát thì chắc phải gọi là ‘thảm họa’, cũng giống chú Công Vinh. Hai cha con cứ tự chế rồi tự hát hoài. Tuy nhiên, Bánh Gạo đang theo học ở trường quốc tế nên hát tiếng Anh nghe đỡ 'thảm hoạ' hơn" - cô nói.