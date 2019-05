Thủy Tiên ngã chấn thương lưng khi tập vũ đạo trên không

Chia sẻ thêm với VietNamNet, Thủy Tiên cho biết trong buổi tập luyện vũ đạo cùng các vũ công ngày 16/5, cô đã bị ngã nhào từ trên không xuống sàn khiến phần lưng bị chấn thương.



"Lúc đó, các vũ công đang bê tôi lên cao không may bị trượt tay, khiến cho người bị ngã ngược về phía sau, phần xương lưng bị đập mạnh xuống sàn dẫn đến bị chấn thương. Vì tôi cũng không phải là một vũ công mà các động tác trên không cũng khó thực hiện với các vũ công", nữ ca sĩ cho biết.

Giọng ca "Giấc mơ tuyết trắng" cho hay khi tập vũ đạo, người cô bị ê ẩm nên lúc đó không cảm nhận được việc bị đau thêm. Sau khi về nhà, nữ ca sĩ mới biết phần xương lưng bị đập xuống sàn đã sưng thành một cục lớn, nằm khó khăn.



Thủy Tiên cho biết vì bận nhiều công việc và tối 18/5, cô phải đi diễn nên chưa có thời gian để vào bệnh viện kiểm tra. Nữ ca sĩ dự định thứ 2 (ngày 20/5) sẽ vào viện để kiểm tra sức khỏe.



"Hiện tại, tôi vẫn ăn uống bình thường nhưng đi lại rất đau, người ê hết. Khi đi lên cầu thang tôi phải dùng tay để nhấc chân lên chứ đi hết nỗi rồi. Tối nay đi diễn, chắc không nhảy được vì phần lưng của tôi đang rất đau", cô chia sẻ thêm.



Thủy Tiên cho biết Công Vinh rất quan tâm, chăm sóc và phụ vợ làm việc nhà. Do xuất thân là một cầu thủ nên anh đã quá quen với các chấn thương này nên không quá lo lắng khi biết tin vợ bị chấn thương.



Để chuẩn bị cho dự án âm nhạc sắp ra mắt, Thủy Tiên phải dành nhiều thời gian cho việc tập luyện, đặc biệt là phần vũ đạo. Cô cùng các vũ công phải tập từ khoảng 8h sáng cho đến tối khuya. Việc này ảnh hưởng một phần đến sức khỏe của nữ ca sĩ.



Nói về điều này, Thủy Tiên chia sẻ: "Chuyện này mình phải chấp nhận thôi. Khi mình muốn cái gì đó đẹp để cống hiến cho khán giả phải có sự tập luyện nhiều. Tôi không phải vũ công, không chuyên tập từ nhỏ mà thời gian không có nhiều nên mình càng phải luyện tập nhiều hơn".





Hình ảnh Thủy Tiên xuất hiện trong một sự kiện gần đây khiến fan lo lắng vì thân hình khá gầy.

Gần đây, Thủy Tiên khiến nhiều người lo lắng vì thân hình khá gầy. Nhiều fan đồn đoán rằng Thủy Tiên đã cố gắng giảm cân để mang lại hình ảnh đẹp nhất cho lần trở lại này.



Khi được hỏi về việc này, giọng ca "Nói em nghe mãi mãi là bao xa" đã đính chính bảo: "Do tạng người của tôi mỏng, tôi cũng không lên hay xuống cân, chỉ khi ốm lắm là 45kg, còn không từ 45 đến 48kg. Người tôi không có mỡ, lượng mỡ trong cơ thể còn ít hơn cả vận động viên.



Việc này là do cơ địa của tôi, chứ không phải do giảm cân nên gầy, ngay từ nhỏ đến lớn tôi đã như vậy rồi. Nhiều khi có những bộ đồ tôi mặc bị rộng mọi người sẽ thấy tôi gầy chứ thật ra, tay, chân và bụng tôi đều gầy đó giờ".





