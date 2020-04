Tỉ phú tự thân trẻ nhất đăng ảnh gợi cảm trong biệt thự 36,5 triệu USD mới mua

Em út nhà Kardashian sở hữu boby đồng hồ cát trứ danh không kém chị gái cùng mẹ khác cha là Kim siêu vòng 3

Người đẹp sinh năm 1997 (23 tuổi) nhưng đã là một nữ tỷ phú và còn được 2 năm liên tiếp bình chọn là tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới (Theo Forbes). Kylie Jenner là bà chủ của thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics. Hồi tháng 11 năm ngoái, Kylie vừa bán cổ phần hãng mỹ phẩm Kylie Cosmetics do mình sáng lập cho tập đoàn Coty và thu về tới 600 triệu đô la. Thỏa thuận này đồng nghĩa với việc công ty này được định giá tới 1,2 tỷ USD. Bên cạnh đó, Kylie còn bắt tay hợp tác với chị gái - siêu mẫu đắt giá nhất thế giới Kendall Jenner để thiết kế thời trang mang thương hiệu Kendall + Kylie cũng rất được chào đón. Ngoài ra, cô còn có nguồn thu nhập lớn từ show truyền hình thực tế của gia đình là Keeping Up With The Kardashians, quảng cáo từ Instagram có lượng fan khủng (171 triệu người theo dõi)...

Căn biệt thự sang trọng hàng đầu thế giới mà người đẹp Mỹ vừa tậu có giá trị 36,5 triệu USD ở khu Holmby Hills (Los Angeles, Mỹ) với tổng diện tích 15.530 m2, gồm 7 phòng ngủ, 14 phòng tắm. Bên cạnh đó, khu nghỉ ngơi khép kín này còn có đầy đủ tiện ích như phòng bar, sân tennis, rạp chiếu phim... và còn có 2 khu riêng dành cho khách.

Khu thể thao bao gồm sân tennies liền kề với khu bể bơi sang trọng

Có nhiều không gian thư giãn cực sang chảnh quanh bê bơi

Bàn bida trong khu vực quầy rượu

Nữ tỷ phú vừa xuất hiện trên phố ở Beverly Hills (Mỹ) hôm 24/4 với trang phục khoẻ khoắn, áo ngắn khoe vòng 2 nhỏ xíu, phẳng lỳ tuyệt đẹp

Bà mẹ 1 con khiến chị em phải ngưỡng mộ về vóc dáng cũng như sự thành đạt