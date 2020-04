Tỉ phú tự thân trẻ nhất đăng ảnh mặc váy màu nude mỏng tang dịp lễ Phục sinh

Kylie mặc váy 2 dây màu nude, đeo tai thỏ và găng tay hoá nàng thỏ xinh đẹp. Có lẽ người đẹp tỷ phú muốn trở thành chú thỏ - nhân vật theo truyền thuyết mang những quả trứng đầy màu sắc, kẹo, đồ chơi đến nhà có trẻ nhỏ trong dịp lễ Phục sinh.

Trên Instagram có lượng fan khủng là 170 triệu người theo dõi, 2 bức ảnh hiện sau 7 giờ đăng tải đã có 4,5 triệu lượt thả tim và hàng chục ngàn bình luận khen ngợi.

Bức hình siêu nóng bỏng của người đẹp sinh năm 1997 hút tận 7,6 triệu lượt thả tim sau 1 tuần đăng tải. Cùng với các chị em nhà Kim siêu vòng 3, Kylie Jenner cũng sở hữu thân hình đồng hồ cát trứ danh với vòng 1 và vòng 3 "bốc lửa" trong khi vòng 2 nhỏ xíu

Tối 10/4 (giờ địa phương) cô út nhà Kim siêu vòng 3 cũng tung clip mặc bra phô vòng 1 căng đầy bỏng lên lên Instagram Story và than không ngủ được.

Kylie đang phải ở nhà ở Los Angeles (Mỹ) để tránh dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh ở Mỹ.

Bà mẹ 1 con vừa được tạp chí Forbes vinh danh là "Tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới" lần hai liên tiếp.

Người đẹp 9x là bà chủ của thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics. Hồi tháng 11 năm ngoái, Kylie vừa bán cổ phần hãng mỹ phẩm Kylie Cosmetics do mình sáng lập cho tập đoàn Coty và thu về tới 600 triệu đô la. Thỏa thuận này đồng nghĩa với việc công ty này được định giá tới 1,2 tỷ USD. Bên cạnh đó, Kylie còn bắt tay hợp tác với chị gái - siêu mẫu đắt giá nhất thế giới Kendall Jenner để thiết kế thời trang mang thương hiệu Kendall + Kylie cũng rất được chào đón. Ngoài ra, cô còn có nguồn thu nhập lớn từ show truyền hình thực tế của gia đình là Keeping Up With The Kardashians, quảng cáo từ Instagram có lượng fan khủng (170 triệu người theo dõi)...