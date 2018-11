Tiết lộ phim truyền hình thay thế 'Quỳnh búp bê'

“Chạy trốn thanh xuân” quy tụ dàn diễn viên trẻ như Bình An, Lưu Đê Ly, Huỳnh Anh. Tên cũ “Oan gia xóm trọ”, “Chạy trốn thanh xuân” xoay quanh An do Lưu Đê Ly thủ diễn.

Mở đầu phim An phải chuyển tới khu nhà trọ sinh viên bởi mẹ cô đánh bạc phải vào tù. Tại khu nhà trọ này, nhiều mối quan hệ mới giữa các nhân vật cá tính khiến An rơi vào những tình huống bi hài, hứa hẹn tạo sức hút tươi trẻ.

Lưu Đê Ly vào vai khá nặng ký so với các nhân vật từ trước tới nay của cô Bối cảnh chính là xóm trọ ở Đông Ngạc và khu Đại Lải, Vĩnh Phúc. Đoàn làm phim cũng tìm bối cảnh ở Nam Định, Ninh Bình để mang lại những khung cảnh lãng mạn, nên thơ.

Bên cạnh cuộc sống, diễn biên tâm lý của giới trẻ, phim cũng đan xen câu chuyện, bi kịch hôn nhân của ông Hoài (NSUT Hoàng Hải), bà Phương. Đại diện nhà sản xuất nói rằng thông điệp của bộ phim chính là ai cũng có tuổi thanh xuân, cần nâng niu quãng thời gian tươi đẹp gắn liền với tình yêu, tình bạn đó.

Dàn diễn viên trẻ đẹp trong Chạy trốn thanh xuân

Phim dài 30 tập, phát sóng 21h40 thứ Hai, thứ Ba hàng tuần-thay khung giờ của “Quỳnh búp bê” trên VTV3 bắt đầu từ 26/11. Phim dài 30 tập, phát sóng 21h40 thứ Hai, thứ Ba hàng tuần-thay khung giờ của “Quỳnh búp bê” trên VTV3 bắt đầu từ 26/11.

Lưu Đê Ly nói: “Trong 10 năm theo nghiệp diễn viên đây là vai nặng ký nhất, khác hẳn với các vai trước từ tư duy nhân vât, cảm xúc, hoàn cảnh”. Đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu tiết lộ, phim nói về không khí một xóm trọ, cô nhân vật chính có quá khứ dữ dội về gia đình và toàn bộ thanh xuân bị đánh mất và co mình lại. nhưng khi chuyển tới khu xóm trọ này, những người bạn mới quen truyền cho cô sức sống. “Phim tiết tấu nhanh, câu chuyện xung đột liên tiếp xảy ra với nhân vật chính”, đạo diễn hứa hẹn.

Huỳnh Anh đóng cặp với Lưu Đê Ly

Diễn viên Huỳnh Anh nói rằng rất thích thể loại phim về hai người ban đầu rất ghét nhau, nhưng sau đó lại nảy sinh tình cảm với nhau, bởi bản thân Huỳnh Anh từng trải qua mối tình như vậy, nên đọc kịch bản giống như ký ức ùa về.

Bảo Hân