Tìm hiểu dàn diễn viên 'Biệt động Sài Gòn' sau 32 năm ra mắt

B. Phó Giám đốc Điện ảnh Công an

C. Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Hà Nội

Đáp án C: Hiện diễn viên Thanh Loan là phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Hà Nội, Chủ tịch Chi hội truyền hình Công an. Bà đang sống hạnh phúc cùng chồng và các con tại Hà Nội. Thanh Loan tự nhận là một người có cuộc sống may mắn, nên khi về hưu bà dành nhiều thời gian làm từ thiện để chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn.