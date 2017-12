Tin Showbiz 26/12: Ca sĩ Hồng Ngọc được chồng tặng siêu xe Tesla

'Em gái mưa' đã vượt 'Lạc trôi', lập kỷ lục âm nhạc Việt

Với con số 240 triệu lượt nghe tính tới chiều ngày 25/12, ca khúc “Em gái mưa”- Sáng tác Mr Siro và do nữ ca sỹ Hương Tràm thể hiện đã vượt qua số lượt nghe của các ca khúc “Nơi này có anh” và “Lạc trôi” của Sơn Tùng M-TP, trở thành ca khúc có nhiều lượt nghe nhất trên Zing MP3 cũng như trở thành ca khúc có lượt nghe nhiều nhất trong 10 năm phát triển nhạc số tại Việt Nam.

Còn trên trang Youtube, “Em gái mưa” tính tới chiều ngày 26/12 cũng đã đạt gần 90 triệu lượng người xem. (XEM CHI TIẾT)

Tùng Dương ‘đáp trả’ khi bị chê hát Bolero dở tệ

Từng phát ngôn gây sốc "Bolero có giá trị về mặt hoài niệm nhưng nếu người già, trẻ, lớn, bé đều đắm đuối với dòng nhạc này thì đó thực sự là sự thụt lùi trong âm nhạc" thế nhưng vào tối ngày 24/12 vừa qua, Tùng Dương lại bất ngờ chọn thể hiện một đoạn ca khúc bolero - "Hai mùa Noel".

Tùng Dương bất ngờ hát Bolero để chứng minh mình có thể hát được dòng nhạc này.

Nam ca sĩ còn chia sẻ đây chính là câu trả lời cho những ai còn hoài nghi chuyện anh có hát được Bolero hay không. Tuy nhiên, màn biểu diễn này của Tùng Dương bị chê bai, thậm chí chế giễu.

Trước phản ứng của dư luận, Tùng Dương bình luận trên Facebook cá nhân, thừa nhận mình hát Bolero chỉ tàm tạm:

"Anh hát Bolero tàm tạm thôi, hát chơi cho vui. Chứ cuộc đời này mới là nguồn cảm hứng cho anh theo đuổi", Tùng Dương viết.(XEM CHI TIẾT)

Ca sĩ Hồng Ngọc được chồng tặng siêu xe Tesla

Nhiều sao Việt đã nhận được những món quà đặc biệt từ hàng hiệu, siêu xe đến cả quả bóng bằng vàng thật trong dịp Giáng sinh 2017.

Hồng Ngọc tạo dáng bên siêu xe.

Hồng Ngọc là 1 trong những sao Việt nhận được món quà Giáng sinh 2017 siêu khủng. Nữ ca sĩ khiến nhiều người ghen tỵ khi được chồng tặng siêu xe Tesla. Trong khi đó, Công Vinh đã bí mật tặng cho bà xã Thủy Tiên một món quà vô cùng đặc biệt. Đó là trái bóng bằng vàng thật mà anh cất công đặt riêng. Nữ ca sĩ cho biết, cô vô cùng bất ngờ và hạnh phúc vì món quà Noel của chồng. (XEM CHI TIẾT)

Người hâm mộ phẫn nộ vì talkshow Nhật giễu cợt khi nhắc tới Jonghyun

Theo đó, tại chương trình tạp kĩ 'Viking', khách mời và MC cùng nhau bàn luận về những sự kiện nóng hổi của làng giải trí. Khi MC Shinobu Sakagami đề cập đến câu chuyện Jonghyun tự tử gây sốt suốt nhiều tuần qua, nữ diễn viên Izumi Mori đã hồn nhiên cho biết cô chẳng biết nhóm nhạc SHINee là ai . Chẳng hiểu vì lý do gì, cả trường quay lại phá lên cười thích thú.

Chương trình tạp kĩ 'Viking' gây phẫn nộ vì đưa ra câu hỏi liên quan tới nam ca sĩ quá cố Jong Hyun.

Ngay sau khi được phát sóng, chương trình đã gây ra một làn sóng phẫn nộ đối với fan Kpop tại Nhật Bản. Họ liên tục chỉ trích Mori không tôn trọng người đã khuất bằng những lời lẽ khá nặng nề. Đông thời lên tiếng tẩy chay cả chương trình lẫn nữ diễn viên Mori.

Sao phim ‘The sound of music’ qua đời vì ung thư

Nữ diễn viên Heathe Menzies-Urich, 68 tuổi, được biết đến với vai Louisa Von Trapp trong phim "The sound of music", qua đời vì bệnh ung thư.

Nữ diễn viên Heathe Menzies-Urich khi còn trẻ và hiện tại.

Thông tin cái chết của bà được công bố ngày 25/12. TMZ dẫn lời Ryan, con trai của Heathe Menzies-Urich cho biết bà được chuẩn đoán u não 4 tuần trước và ra đi vĩnh viễn vào đêm Giáng Sinh.

Heathe Menzies-Urich tham gia phim "The sound of music" khi mới 15 tuổi. Phim thắng đến 10 giải Oscar bao gồm giải thưởng phim hay nhất. Sau phim này, bà tham gia nhiều phim khác như: Outside in, Piranha, Endangered Species, Captain America, Gavilan...

