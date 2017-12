Tin Showbiz: Con trai Đan Trường lần đầu về Việt Nam cùng cha mẹ

Bất chấp vi phạm, Thần tượng doanh nhân 2017 vẫn tiếp tục diễn ra

Tối qua 26/12, tại nhà hát VOH ở đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TPHCM, cuộc thi Thần tượng Doanh nhân 2017 vẫn tiếp tục diễn ra bất chấp việc Cục nghệ thuật biểu diễn cũng như Sở VHTT TPHCM xác nhận không cấp phép cho cuộc thi này. Đây là cuộc thi do Cty cổ phần truyền hình trực tuyến Việt Nam kết nối toàn cầu (GCTV) tổ chức.

Đáng nói, 2 đơn vị truyền hình lớn là VTV và HTV dù có logo trên băng rôn quảng cáo tại cuộc thi nhưng cả lãnh đạo 2 đơn vị trên cũng xác nhận không biết và không tham gia cuộc thi. (XEM CHI TIẾT)

MV 'Bống bống bang bang' lập kỷ lục mới với 300 triệu lượt xem

Sau 18 tháng phát hành online, MV “Bống bống bang bang” do Only C sáng tác và nhóm nhạc 365 thể hiện đã đạt mốc 300 triệu lượt xem vào ngày 26/12. Con số này đã đưa MC “Bống bống bang bang” trở thành MV có lượt xem cao nhất Vpop tính đến thời điểm hiện tại.

Hình ảnh trong MV "Bống bống bang bang".

Cách đây nửa năm, MV này cũng đã lập kỷ lục khi là MV duy nhất đạt con số 200 triệu lượt xem. Đáng nói, “Bống bống bang bang” chỉ là MV nhạc của bộ phim “Tấm Cám- Chuyện chưa kể” nên chi phí đầu tư cho MV không cao như một số MV online khác. (XEM CHI TIẾT)

Con gái Michael Jackson lộ đầy hình xăm khi mặc bikini

Trong kì nghỉ hôm 26/12, con gái Michael Jackson- Paris Jackson diện bikini và khoa trọn bộ sưu tập hình xăm khủng trên cơ thể.

Con gái Michael Jackson có tới 50 hình xăm trên cơ thể.

Paris từng tiết lộ, cô có khoảng 50 hình xăm trên cơ thể, nhiều hình trong đó là để tưởng nhớ người cha quá cố mà cô vô cùng kính yêu và ngưỡng mộ. Hai cánh tay cô khắc đầy hình xăm hoa lá và muông thú. Dưới chân cô là hình ảnh cái cây, tàu vũ trụ... Hình xăm mới nhất của Paris là hàng chữ Phạn nối dài từ xương ức tới rốn. (XEM CHI TIẾT)

Chí Trung bất ngờ ‘kể tội’ Xuân Bắc

Trong bài phỏng vấn trên VTC News mới đây, NSƯT Chí Trung bất ngờ ‘‘kể tội’’ hay đi muộn của Xuân Bắc và Tự Long khi được hỏi về lịch tập Táo quân hàng năm.

Táo quân 2018 có thể là chương trình Táo quân cuối cùng có sự góp mặt của NSƯT Chí Trung.

Anh chia sẻ: ‘‘Các em của tôi đắt show lắm, không thể tập ban ngày được nên phải tập tối. Tuy nhiên, có những hôm tối biến thành đêm. Ví dụ, chúng tôi hẹn tập lúc 20h nhưng 22h30 Xuân Bắc mới gọi điện thông báo đang ở Sân bay Tân Sơn Nhất và than phiền máy bay bị hoãn chuyến.

Nói chung, lúc thì Xuân Bắc, lúc thì Tự Long đến muộn chỉ không bao giờ là ông Chí Trung thôi. Tôi bị cái bệnh khổ bệnh sở là đúng giờ. Ai sai giờ là tôi ghét lắm. Kể cả hồi mới yêu, vợ tôi bây giờ có tới chỗ hẹn muộn một giây, mặt tôi cũng sưng lên.

Tôi họp hành, quân của tôi tới muộn 5 phút là tôi cho đứng ngoài luôn, không vào nữa. Tôi biết tính mình dở, nhưng sinh ra thế thì biết làm sao?

Nhưng mà thôi, nhân vô thập toàn, cũng phải thông cảm cho Xuân Bắc. Em phải bay nhờ máy bay chứ nếu có cánh nó cũng phải cắm đầu cắm cổ bay về cho đúng giờ tập. Tôi giờ là một ông già khó tính rồi. Giờ là chỉ có lườm tất cả thôi”.

Bên cạnh đó, NSƯT Chí Trung cũng tiết lộ có thể sẽ nói lời từ biệt với Táo quân sau năm nay.

Con trai Đan Trường lần đầu về Việt Nam cùng cha mẹ

Mới đây, nữ doanh nhân Thủy Tiên vừa đưa con trai từ Mỹ về Việt Nam. Chồng chị là ca sĩ Đan Trường vào tận khu vực lấy hành lý để đón vợ con.

Con trai Đan Trường lần đầu về Việt Nam. Ảnh: Kiều Anh Kiệt.

Con trai Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên có tên là Thiên Từ. Đây là lần đầu tiên Thiên Từ trở về Việt Nam đoàn tụ cùng gia đình nội. Cậu bé được 10 tháng tuổi và nhận nhiều lời khen của người hâm mộ. Được biết, Thủy Tiên và con trai sẽ lưu lại Việt Nam trong khoảng 10 ngày trước khi trở lại Mỹ.

Đỗ Quyên

Tổng hợp