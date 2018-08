'Tình tin đồn' của Wayne Rooney thả dáng nóng bỏng ở bãi biển

Cô nàng "cựu gái gọi" đam mê xăm trổ sở hữu vóc dáng bốc lửa khiến cánh mày râu "chao đảo"

Jenny Thompson chính là cô nàng gây ra sóng gió cho gia đình Wayne Rooney vào năm 2010 khi cô tố danh thủ này gạ tình mình

Vụ việc "gây cháy nhà" của Wayne Rooney gây bão truyền thông và khiến nhiều fans của cầu thủ này tức giận bởi họ cho rằng "cựu gái gọi" không xứng với thần tượng của mình

Sau này, người đẹp sinh năm1973 tham gia một số show truyền hình nổi tiếng, trong đó có Ex On The Beach

Từng là vận động viên bơi lội nên vóc dáng của người đẹp U50 rất săn chắc và khoẻ khoắn

Jenny Thompson từng viết sách về đời tư vào năm 2013 và cuốn sách bán khá chạy