Tour “Thời gian” gần như hoàn hảo

Để đi tour, tiềm lực về nhiều mặt của nghệ sĩ, phải tính tới lượng khán giả đồng đều khắp cả nước. Mỹ Linh cho đến giờ vẫn cân bằng được cả hai yếu tố này. Hơn 20 năm trung thành với một dòng nhạc, một ban nhạc đủ để cô có một lượng khán giả chấp nhận và yêu mến mình.

Điều này có thể xem là kỳ tích, vì âm nhạc Mỹ Linh và Anh Em không theo thời, chẳng chiều khán giả. Gần đây Mỹ Linh viết lời bài hát đơn giản chỉ kể về cuộc sống và nội tâm bình yên của ca sĩ, không gay cấn, đột phá. Ngoài nhạc band viết, Mỹ Linh hát thêm cổ điển và lãng mạn nổi tiếng thế giới qua hàng trăm năm. Một sự bảo đảm bằng… thời gian. Trên sân khấu Mỹ Linh nói thời gian còn quý hơn cả âm nhạc. Thời gian ở đây chính là biểu tượng của sự gắn kết giữa cô và Anh Em. Như thế Mỹ Linh thể hiện rõ quan điểm, ê-kíp mới là tất cả.

Mỹ Linh và Anh Em là mô hình khép mở rất linh hoạt, hai thập kỷ qua vẫn phát huy tác dụng. Đông đảo khán giả biết tới Mỹ Linh như một diva, một ca sĩ độc lập. Khi cần (chạy sô), cô vẫn hát những hit của thời kỳ trước, những bài của các nhạc sĩ khác. Như vậy việc là ca sĩ duy nhất của Anh Em cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới thu nhập của Mỹ Linh. Bản thân ban nhạc Anh Em vẫn làm chương trình cho các ca sĩ khác bình thường. Chỉ trong những chương trình do họ tự sản xuất thì Mỹ Linh sẽ tuân thủ luật “bất thành văn” chỉ hát nhạc của Anh Quân, Huy Tuấn. Tóm lại là đảm bảo tiền tác quyền không lọt ra ngoài(!)

Chính đội ngũ gắn bó này cho Mỹ Linh những tour diễn tăng về quy mô, chuyên nghiệp mà vẫn giữ vững phong cách âm nhạc đã định. Đêm diễn mở màn của tour Thời gian có khá nhiều yếu tố tiệm cận sự hoàn hảo. Đầu tiên phải kể đến giọng hát của nhân vật chính, phong độ từ đầu tới cuối. Ba giọng hát khách mời chỉ được song ca (riêng Mỹ Anh được ưu ái hát đơn trọn một bài, dù phần cuối mẹ vẫn ra hát cùng). Mỹ Linh chỉ có đôi chút thời gian để nghỉ và thay đồ khi con gái hát và hai tay trống chơi duo. Mỹ Linh kể, 6 tháng trước đêm diễn này cô đã đi tập gym tuần 5 buổi, gặp cô giáo cũ để luyện thanh. Ngoài ra cô vẫn tập khí công và ăn uống hữu cơ- toàn những thứ từ vườn nhà.

Ca sĩ khách mời kết hợp hiệu quả với chủ nhân, trừ Hà Phạm Thăng Long. Chắc có lẽ do âm thanh hạn chế hay do hai kỹ thuật hát quá khác nhau nên giọng mỗi người đi một nẻo. Các nhạc công khách mời đến từ Mỹ (học cùng trường Berkely với Anna Trương) được tận dụng tối đa, đem lại một nguồn năng lượng mới cho sân khấu. Khán giả lần đầu tiên chứng kiến nhạc sĩ Hồng Kiên phải nhún nhảy vì anh đứng chung dàn kèn với “các cháu” nước ngoài. Mỹ Linh yêu cầu: “Các cháu chậm lại để cô theo với!” Nhưng chính cô cũng “nhanh” lên do tác động của các cháu. Chả gì thì cô cũng là người đi trước. Vả lại khi có sự xuất hiện của yếu tố nước ngoài, thì “thể diện quốc gia” lại càng quan trọng. Một phần vì thế mà Mỹ Linh hát đã tốt còn tốt hơn chăng?! Tuy nhiên một lần nữa có vẻ như âm thanh của đêm diễn hình như vẫn chưa lột tả được hết vẻ đẹp của giọng diva, có căng đấy nhưng vẫn chưa đủ đầy.

Một yếu tố phụ nhưng không kém phần quan trọng là phần nói. Mỹ Linh có tiếng thật thà, bộc tuệch, nhưng là trước kia. Mỹ Linh ngày nay nói năng đâu ra đấy và vừa đủ. Cô có biệt tài kể chuyện hấp dẫn về gia đình mình. Câu chuyện Mỹ Linh “hầu” khán giả đêm 11/8 là: “Mỗi khi thức giấc giữa đêm, nhìn lên phòng làm việc của Anh Quân vẫn sáng đèn, là tôi lại yên tâm… ngủ tiếp”. Thiết nghĩ để cho vợ yên tâm, nhạc sĩ từ giờ chỉ cần chi thêm ít tiền điện rồi ung dung đi ngủ… ở phòng khác chẳng hạn(!)

