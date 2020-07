Trải qua nhiều đổ vỡ trong chuyện tình cảm, Thuý Nga đồng cảm với Hoài Lâm

Quảng cáo

Chia sẻ lý do chọn “Hoa nở không màu” để cover, Thuý Nga cho biết, cô vốn không hay nghe nhạc trẻ và chỉ ham mê nhạc Bolero, nhạc xưa và nhạc Trịnh Công Sơn. Cô đặc biệt bị thu hút bởi những bản nhạc buồn và tâm trạng. Thế nhưng, không thể đi diễn vì ảnh hưởng của Covid-19 khiến cô có nhiều thời gian hơn để mày mò Youtube rồi tình cờ nghe được ca khúc “Hoa nở không màu” do Hoài Lâm hát. Tìm thấy sự đồng cảm với nỗi buồn mà ca khúc thể hiện, cô nghe say sưa. Giai điệu và lời ca cứ thế ngấm vào não lúc nào không hay. Vì quá thích nhạc phẩm này, cô đã quyết định thực hiện một MV cover ca khúc.

Trên Youtube, khán giả để lại lời khen cho giọng hát truyền cảm, ngọt ngào của nữ diễn viên hài. Nữ diễn viên hài may mắn tìm được một nhạc công ở Mỹ để đệm đàn cho mình. Cả hai mất một buổi sáng ở công viên để ghi hình cho MV. Bạn diễn cùng giúp Thuý Nga có thêm cảm xúc, dễ dàng truyền tải nỗi buồn của sự chia ly, tan vỡ của ca khúc.



Nhận nhiều lời khen khi cover “Hoa nở không màu” nhưng Thuý Nga không hề có ý định lấn sân ca hát. Lúc nhỏ, cô từng được mời vào lớp năng khiếu về âm nhạc nhưng khi lớn lên, cô chọn diễn viên làm sự nghiệp chính. Cô thích hát nhưng chỉ hát những ca khúc mà mình thực sự đồng cảm. Cô hay hát nhạc Bolero và đây là lần đầu tiên thử sức với nhạc trẻ.



Diễn viên hài hiện sống tại bang California (Mỹ) cùng con gái Nguyệt Cát (9 tuổi). Sau đổ vỡ hôn nhân cách đây nhiều năm, Thuý Nga rất kín đáo trong chuyện tình cảm. Cô từng chia sẻ, con gái là động lực lớn nhất để mình cố gắng trong cuộc sống.

Thúy Nga cho biết, cô là người từng trải, đã trải qua quá nhiều đau buồn trong chuyện tình cảm nên dễ dàng đồng cảm với ca khúc. Nữ diễn viên tin rằng, không chỉ mình mà sẽ có rất nhiều người từng trải qua chuyện chia tay, đổ vỡ đều có chung cảm xúc như vậy. Khi được hỏi về chuyện tình cảm của mình hiện tại, Thuý Nga tỏ ra ngượng nghịu khi chia sẻ: “Nhiều người hỏi tôi có bị thất tình không mà hát hay như vậy. Tôi không biết trả lời ra sao nên xin phép được bỏ lửng”.



Từ đầu năm đến nay, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở Mỹ, làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của Thuý Nga. Hoàn toàn không có show diễn, cô tự tìm niềm vui bằng cách làm Vlog, sản xuất nội dung Youtube. Không thể thoải mái rong chơi hay tụ tập bạn bè ở nơi công cộng như trước, Thuý Nga dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc nhà cửa, làm vườn. Cô hạn chế ra ngoài và chỉ đi đây đó khi thực sự cần thiết.

Danh hài Thúy Nga.

Thúy Nga sinh năm 1976, quê ở Quảng Trị. Năm 18 tuổi, chị thi vào trường Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Năm 2000, chị gia nhập sân khấu kịch Phú Nhuận của Hồng Vân. Năm 2003, Thúy Nga và Quốc Thuận thành lập nhóm hài riêng, làm tiểu phẩm tham gia chương trình "Gala Cười". Ba năm liên tiếp, họ đoạt giải Nhóm hài trẻ được yêu thích. Năm 2010, Thúy Nga kết hôn và sinh con gái - bé Nguyệt Cát. Sau khi ly hôn, chị sống, làm việc tại Mỹ lẫn trong nước.

Xuân Yến