Tranh cử thất bại khiến Kanye West trả giá bằng hôn nhân với Kim Kardashian

TMZ mới đây dẫn nguồn thạo tin cho hay, Kim Kardashian đã đệ đơn ly hôn Kanye West sau gần 7 năm chung sống. Kim yêu cầu quyền được nuôi dưỡng về mặt pháp lý và thể chất đối với 4 con chung. Theo nguồn tin, Kanye thấy ổn với thỏa thuận trên, đồng thời cặp sao đều cam kết cùng nhau nuôi dạy con cái. Ngoài ra, họ cũng tiến rất xa trong việc đạt được thỏa thuận phân chia tài sản.

Kim muốn nuôi 4 con sau ly hôn và Kanye đồng ý.

Trong tài liệu xin ly hôn không nói rõ ngày ly thân. Tuy nhiên, nó xác định là vào nửa cuối năm 2020, việc Kanye West khởi động chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ đã đẩy Kim vào tình thế cực kỳ khó khăn.

Trong cuộc vận động tranh cử ở Nam Carolina, Kanye vừa khóc vừa hé lộ chuyện thầm kín rằng cặp đôi suýt phá bỏ con gái đầu lòng. Sau đó không lâu, nam rapper đăng loạt ảnh gia đình Kardashian/Jenner lên Twitter, còn tố mẹ vợ, bà Kris Jenner, độc tài.

Nhiều nguồn tin khẳng định, thái độ của Kanye đẩy Kim đi tới quyết định chấm dứt mọi thứ. Tuy nhiên, cô không tiến hành ly hôn luôn vì cảm thấy thật tàn nhẫn khi chia tay trong giai đoạn chồng vẫn đang vật lộn với chứng rối loạn lưỡng cực nghiêm trọng.

Mâu thuẫn càng trở nên nghiêm trọng, cặp đôi ly thân được vài tháng. Kanye dành nhiều thời gian ở bang Wyoming, trong khi Kim ở Calabasas (Los Angeles, bang California) cùng các con. Trong thời gian này, Kim có bay đến Wyoming để gặp chồng hòng cứu vãn tình hình, nhưng cuối cùng họ bị bắt gặp căng thẳng trong xe hơi, Kim thậm chí còn khóc sưng hết mắt.

Kim khóc sưng mắt khi đến tìm chồng giải quyết mâu thuẫn.

Nguồn tin của People cũng xác nhận Kim đã đệ đơn ly hôn vào ngày 19/2. Nguồn tin này nói thêm, giữa lúc tin tức ly hôn tràn ngập mặt báo, Kanye West đã nhắn tin chia sẻ với mọi người. Nghệ sĩ 43 tuổi nghĩ rằng, cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ đã làm hỏng mọi chuyện, khiến anh phải trả giá bằng chính cuộc hôn nhân của mình. Kanye cũng bày tỏ sự nuối tiếc: “giá như tôi không làm điều đó”.

Kanye hối hận vì đầy cuộc hôn nhân đến bờ vực.

Kim và Kanye gặp nhau vào đầu những năm 2000. Lần đầu tiên ngôi sao “Famous” xuất hiện trên show thực tế “Keeping up with the Kardashians" vào năm 20201, khi anh tới thăm cửa hàng DASH của Kim và chị gái Kourtney ở NYC. Lúc đó, “nữ hoàng thị phi” của Hollywood đang hẹn hò với Kris Humphries. Năm 2012, Kanye công khai yêu Kim qua ca khúc “Cold”. Họ bắt đầu hẹn hò từ đó.

Kim sinh con gái đầu lòng North West vào tháng 6/2013 trước khi thành bà West trong đám cưới xa hoa ở Ý vào tháng 5/2014. Sau đó, họ lần lượt có thêm các bé Chicago, Psalm và Saint.

Nếu tin đồn chính xác, đây sẽ là lần ly hôn thứ ba của Kim. Cô từng kết hôn với Damon Thomas (2000 – 2004) và Humphries vào tháng 8/2011 nhưng nhanh chóng “đứt gánh” sau 72 ngày. Trong khi đó, Kanye mới chỉ đổ vỡ một lần.

