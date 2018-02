Trọng Hiếu xuất khẩu nhạc Việt

Trọng Hiếu mang một luồng gió mới cho nhạc Việt không chỉ bởi anh về từ châu Âu. Sự khác lạ từ những giai điệu đậm chất funk, momaton của Hiếu đủ hấp dẫn một bộ phận khán giả trẻ. Còn phong thái “không giống ai” của Hiếu lại dễ gây cảm tình với người đối diện. Hiếu ngoài đời cởi mở, hồn nhiên, có phần chân chất - những tính từ đôi khi xa xỉ với các sao V-biz. Tôi không nghĩ giữ được những ưu điểm đó vì là lính mới, mà trước tiên, đó là tố chất.

Học nói chuyện kiểu Việt Nam

Hẳn là Hiếu đã tiếp thu được những gì tốt đẹp của môi trường văn hóa giáo dục Đức, nhưng còn một lý do quan trọng: lối sống gia đình. Chúng tôi đang trò chuyện thì Hiếu ra ngoài có việc, điện thoại để trên bàn. Có cuộc gọi của mẹ Hiếu từ Đức. Không ai nghe, bà bèn để lại tin nhắn. Nghe Hiếu đọc lại, tôi nhớ đại ý: “Đã hai ngày nay mẹ con mình chưa nói chuyện nên mẹ nhắn tin này cho con để vơi đi nỗi nhớ…”

Hai bố con khi chia tay gửi cho nhau những chiếc hôn gió là chuyện bình thường. Được biết thỉnh thoảng vào những dịp đặc biệt cả nhà Hiếu vẫn ngủ chung giường. Cách sống đầm ấm ấy hẳn không phổ biến lắm ở các gia đình Việt, và Hiếu cho biết ở Đức lại càng không. Có thể việc chỉ có 4 người nơi đất khách khiến cả nhà càng “đoàn kết” hơn chăng?!

Dù gì, việc thể hiện, trao gửi tình yêu một cách tự nhiên trong gia đình chắc chắn có ảnh hưởng tốt đến chỉ số EQ của đứa trẻ là Hiếu. Vì vậy ai gặp anh chàng cũng rất dễ bị thuyết phục. Và chàng cũng rất chịu khó gặp mọi người. Chẳng hạn giữa những lần quay Sao Đại chiến, quản lý của Hiếu sau một hồi đi tìm thể nào cũng phát hiện ra anh chàng đang say sưa “thực hành tiếng Việt” với anh quay phim hay nhân viên hậu đài.

“Hiếu rất thẳng thắn, không thích nói lòng vòng” Hiếu kể về khó khăn ban đầu khi về sống trong nước. “Nhưng Hiếu cảm thấy ở đây mình cứ như thế dễ làm phật ý người ta. Mình phải dành thời gian nói chuyện nhiều hơn để mọi người có thể hiểu mình. Nhiều khi cũng mệt vì phải gặp quá nhiều người. Nhưng Hiếu không muốn làm người ta buồn, nên cũng phải cố gắng tí”.

Cầu nối văn hóa

Sau khi đăng quang Việt Nam Idol, Hiếu chuyển về ở trong nước là chính. Cậu chỉ có khoảng 30% quỹ thời gian để sống với bố mẹ ở Đức. Tuy nhiên thời gian ở Việt Nam, Hiếu chẳng mấy khi một mình. Ngoài chị gái đã theo chân em về lập nghiệp trong nước, bố mẹ cũng thường xuyên qua lại hỗ trợ con cái. Bố mẹ Trọng Hiếu đều là dân phố cổ Hà Nội. Việc họ sang Đức được con trai thuật lại: “Thật sự hồi xưa bố mẹ sang Đức để chơi. Nhưng cuối cùng cảm thấy muốn ở lại...”.

Ban đầu bố mẹ Hiếu mưu sinh bằng một xe bán mì xào, cơm rang… đậu cố định cách nhà khoảng 6km. Chị gái và Hiếu ngoài giờ học thường ra giúp bố mẹ rửa chảo, thái rau nhưng chủ yếu là tính tiền. Hiếu bị ấn tượng cái lạnh trong xe vào mùa đông âm độ, vì cửa xe lúc nào cũng phải mở đón khách. Nay thì bố mẹ Hiếu đã sở hữu một nhà hàng món Việt đủ chứa 20 thực khách một lúc. Khi mọi người nói về nết ham ăn của Hiếu, cậu thường đổ tại “bố mẹ đẻ con ra trong bếp”.

Tầm 6-7 tuổi, Hiếu hay rủ một người bạn làm liveshow trong phòng ngủ, chị gái dẫn chương trình, có poster triệu tập cả nhà đến xem. Ca sĩ chỉ việc bật nhạc karaoke và diễn quằn quại theo những bài thịnh hành lúc bấy giờ như My heart will go on. Khi gia đình chuyển đến thành phố lớn hơn, mẹ cho Hiếu đến lớp học nhảy. Mẹ từng muốn con trai thành luật sư, bác sĩ nhưng biết con mình chỉ thích làm nghệ thuật, bố mẹ đều cổ vũ. Hiếu có 3 năm học nhạc ở trường chuyên nghiệp. Năm 16 tuổi bắt đầu tập tành viết bài hát.

Cũng năm đó cậu đi thi Idol của Đức và dừng lại ở top 25, ngay trước vòng liveshow. “Thời gian đấy mình còn hơi non, chưa biết cách nói chuyện,” Hiếu nhìn lại. “Hát thì nhiều người hát hay rồi, truyền hình thực tế cần cá tính.” Nhưng những gì Hiếu làm sau đó quá “cá tính” luôn. Chả là một tờ báo địa phương biết Hiếu đi thi Idol liền tới phỏng vấn, Hiếu háo hức kể hết nội dung chương trình còn chưa phát, không quên đưa ảnh toe toét chụp cùng giám khảo Dieter Bohlen (thành viên Modern Talking). Bài ra lập tức BTC gọi điện... Họ tha phạt tiền vì vi phạm hợp đồng bảo mật, nhưng toàn bộ phần ghi hình có Hiếu tại cuộc thi bị cắt sạch. Cậu còn thử sức ở một cuộc thi tuyển thành viên cho US5-boyband Mỹ tại Đức và dành vị trí… Á quân.

Ở Việt Nam bây giờ, Hiếu là ngôi sao trẻ, còn ở Đức, cậu vẫn là một ca sĩ đang đi những bước đầu tiên. Danh hiệu quán quân Việt Nam Idol phần nào có tác động giúp cậu nổi tiếng hơn ở Đức. Câu chuyện Hiếu thành danh tại quê nhà đã được một kênh truyền hình Đức theo sát (khi mới đoạt giải và mốc 2 năm sau), nhiều đài khác cũng phát lại phóng sự này. Đầu năm nay, đương kim quán quân Việt Nam Idol được mời diễn trong một nhạc hội tri ân giới truyền thông, có sự tham gia biểu diễn của Boney M. Vì có Hiếu, nên Đại sứ Việt Nam tại Đức cũng được mời tới. Hiếu rất tâm đắc với tình tiết này, vì cậu vẫn muốn mình là cầu nối văn hóa giữa Đức và Việt.

Hiện nay chiến lược của Hiếu là biểu diễn và ra sản phẩm (MV, album…) tại Việt Nam, và sử dụng luôn các sản phẩm “made in Vietnam” để trình diễn cho khán giả Đức. Cậu cho hay: “Tôi làm với người Việt vì muốn hỗ trợ âm nhạc Việt Nam, để bên Đức thấy Việt Nam mình cũng có producer giỏi, gu âm nhạc chuẩn. Tôi muốn kết hợp với nhiều tài năng như Mew Amazing, Khắc Hưng… Tầm như các bạn ra quốc tế được rồi”. Hiếu tin không có sự chênh lệch nhiều giữa nhà sản xuất Việt Nam và Đức: Có sự khác nhau về gu âm nhạc, về phong cách, nhưng tầm chuyên môn thì producer và nhạc sĩ Việt Nam không thua nước ngoài. Có thể họ chưa có dịp để thể hiện khả năng của mình thôi”.

Khi mơ ước thành hiện thực

Lần biểu diễn đáng nhớ nhất của Hiếu cho tới lúc này là hát mở màn cho đại nhạc hội Videodays tháng 8/2017 quy tụ các tài năng trẻ nổi tiếng từ YouTube. Trước 15 nghìn khán giả Đức, Hiếu mặc đơn giản quần soóc, sơ-mi trắng cộc tay vẽ tranh thủy mặc. Hiếu đã khiến cho hàng ngàn khán giả hát theo mình. Khi cậu kêu “say” thì khán giả sẽ đáp “ah”. Say Ah - tên bài hát của Mew Amazing tưởng vu vơ khi cần cũng phát huy tác dụng ra trò.

Điều gần đây Hiếu mới kể là khi trên máy bay về Đức trình diễn cho Videodays, cậu đã “khóc lè nhè” (từ Hiếu dùng thay cho “khóc nhè”) đến nỗi tiếp viên cũng nhận ra. “Không sao, tôi ổn”, Hiếu trả lời sự quan tâm từ cô gái. “Tôi rất cảm động vì buổi hòa nhạc đầu tiên tôi xem chính là trong sân vận động ấy” Hiếu kể. Khi đó 17 tuổi, đi với chị gái, Hiếu đã trỏ Justine Bieber đang trình diễn, và giao hẹn: “Một ngày nào đó Hiếu sẽ diễn trên sân khấu này!”. Tám năm sau, lời nói đó thành hiện thực. Và tám năm sau nữa, cũng một khán đài với hàng vạn khán giả như thế đến chỉ để xem riêng Hiếu - biết đâu…

Nguyễn Mạnh Hà