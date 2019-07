Trước giờ hôn lễ, Cường Đô La chia sẻ điều ý nghĩa nhất với Đàm Thu Trang là gì?

Quảng cáo

Sau 2 năm hẹn hò, Cường Đô La và Đàm Thu Trang tổ chức hôn lễ vào tối 28/7. Đám cưới được tổ chức tại một trung tâm tiệc có tiếng ở TP.HCM.

Trước giờ cử hành hôn lễ, cặp ca sĩ - doanh nhân đã công bố bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc đời thường của hai người. Ngoài ra, Cường Đô La và Đàm Thu Trang còn đồng loạt thay hình đại diện trên trang cá nhân kèm lời nhắn nhủ ngọt ngào gửi đến đối phương.

Cường Đô La lựa chọn tấm ảnh vợ sắp cưới tựa đầu vào vai anh và mỉm cười hạnh phúc. "Dù trong những ngày tệ nhất của đôi ta, anh vẫn vui mừng vì đã cưới được em. Anh yêu em" (Even on our bad days, I'm still glad that I married you. I love you), doanh nhân 37 tuổi viết. Anh còn nhấn mạnh vào ngày kết hôn của hai người ở cuối dòng chú thích.

Trước ngày tổ chức hôn lễ, Cường Đô La và Đàm Thu Trang đồng loạt đổi hình đại diện với lời nhắn nhủ ngọt ngào.

Trong khi đó, Đàm Thu Trang thay ảnh đại diện bằng bức hình cô đang nhìn Cường Đô La chăm chú cùng dòng chữ: "Một ngày để nhớ" (The date to remember).

Nhiều ý kiến nhận xét hai người đang khá hồi hộp và mong đợi tới lễ cưới. Đây là cột mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi người, đồng thời là cái kết ngọt ngào nhất cho mối tình của cặp đôi.

Đây không phải lần đầu tiên cặp đôi thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Trước đó, ngày 5/7, Cường Đô La đăng tải khoảnh khắc anh cầu hôn chân dài gốc Lạng Sơn. Đàm Thu Trang đã bật khóc vì hạnh phúc còn doanh nhân phố núi cũng nghẹn ngào lau nước mắt của chính mình.

Trên mạng, bạn bè của Cường Đô La và Đàm Thu Trang cũng gửi lời chúc mừng đến cặp đôi. "Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc và cùng nắm tay nhau đi hết đoạn đường dài phía trước dù thành công hay thất bại, dù mạnh khoẻ hay ốm đau. Vẫn luôn yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời nhé", một người bạn của cô dâu chia sẻ.

Cặp ca sĩ - doanh nhân thường thể hiện tình cảm trên mạng xã hội.

Cường Đô La và Đàm Thu Trang công khai hẹn hò khoảng hai năm trước khi quyết định kết hôn. Hai người tuyên bố đính hôn vào ngày 23/9/2017 và tổ chức lễ ăn hỏi hồi tháng 1 tại quê nhà cô dâu ở Lạng Sơn.

Trong thời gian yêu Đàm Thu Trang, Cường Đô La luôn đồng hành cùng bạn gái trong các buổi tiệc hoặc sự kiện quan trọng. Theo tiết lộ của bạn bè, Đàm Thu Trang được lòng gia đình chồng tương lai. Cô cũng thân thiết với bé Subeo, con trai riêng của Cường Đô La và ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Đám cưới của hai người thu hút sự chú ý của công chúng vì độ hoành tráng và quy tắc không tiếp trẻ em dưới 5 tuổi. Theo tiết lộ của nguồn tin thân cận với cô dâu, hôn lễ đã được lên kế hoạch trong hơn một năm và phải đổi địa điểm tới 5 lần.

Theo Zing