Trước 'Quỳnh búp bê', VTV từng cho phim 18+ này 'chết yểu'

Mới đây, việc VTV ngừng phát sóng bộ phim về đề tài gái mại dâm ‘Quỳnh búp bê’ mặc dù trước đó đã dán nhãn 18+ khiến nhiều khán giả liên tưởng đến bộ phim ‘Sex in the city’ (Chuyện ấy là chuyện nhỏ) từng bị ngừng phát sóng trên kênh VTV2 vì lý do tương tự.

Việc dừng phát sóng 'Quỳnh búp bê' gây nhiều tranh cãi.

Được biết, năm 2014, VTV2 đã mua lại bản quyền bộ phim ‘Sex in the city’ do đạo diễn Daren Sao và HBO phối hợp sản xuất để trình chiếu, bộ phim truyền hình gồm 6 phần, 94 tập phát sóng, từng thu hút hàng triệu lượt người xem tại Mỹ và từng giành giải Emmy Award, giải Quả cầu vàng.

Mặc dù vậy khi về Việt Nam thay vì được đón nhận như ở các nước khác, một bộ phận lớn người xem ở nước ta đã kịch liệt phản đối việc một kênh truyền hình quốc gia chiếu phim về chuyện người lớn, trái với thuần phong mỹ tục cũng như có lời thoại dung tục, thô bạo, nhiều cảnh nóng trần trụi, gây ra tư tưởng lệch lạc cho khán giả trẻ về quan điểm “yêu là lên giường”.

Trước “làn sóng” phản đối quá lớn từ khán giả trong suốt hai tuần phát sóng, VTV đã dán nhãn 18+ cho bộ phim chiếu lúc 23h này. Sau đó, ông Nguyễn Hải Nam - thư ký biên tập VTV đã đưa ra quyết định ngừng chiếu bộ phim sau 6 tập.

Bộ phim bị gắn nhãn 18+ này đã bị VTV khai tử vì những phản ứng trái chiều của khán giả xem phim.

Tuy nhiên, từ ngày 1.8.2016, kênh VTV2 đã chiếu lại bộ phim ở khung giờ 22h45 các ngày trong tuần thay cho khung 23h cách đó hai năm.

Và điều bất ngờ là sau thông báo phát sóng lại bộ phim "Sex in the city", phía VTV không có bất cứ phản hồi nào thêm về sự việc. Ồn ào chiếu phim 18+ thời điểm đó lắng xuống.

Với "Quỳnh búp bê", nhà đài sau khi dán mác 18+ cho bộ phim cũng chính thức thông báo dừng phát sóng bộ phim từ 12/7. Việc này cũng gây dư luận trái chiều. Rất nhiều người đồng tình với việc dừng chiếu phim về đề tài mại dâm này nhưng cũng không ít khán giả, nhất là khán giả trẻ tỏ ra thất vọng, hụt hẫng khi bộ phim đang rất hấp dẫn, chân thực lại bị gỡ sóng.

Liệu VTV có phát lại bộ phim vào một khung giờ khác như đã từng làm với "Sex in the city" hay không? Tất cả sẽ chờ động thái tiếp theo của nhà đài.

Lộc Liên

Tổng hợp