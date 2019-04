Từng là mỹ nhân hàng đầu Hollywood, Emma Watson gây thất vọng vì quá kém sắc

Nhắc tới Emma Watson, người hâm mộ sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh mỹ nhân đẹp nhất nhì xứ sở sương mù. Dù diễn xuất còn gây nhiều tranh cãi, nhưng Emma Watson là trường hợp hiếm hoi không ai có thể ghét bỏ được vì cô quá mức xinh đẹp. Trong gần hai mươi năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên luôn khiến người khác phải ghen tỵ với ngoại hình quá đỗi xuất sắc của mình.

Nhưng, qua những hình ảnh báo chí chụp được cuối tuần qua, Emma Watson lại khiến dân tình bàn tán theo hướng không được tích cực cho lắm. Nữ diễn viên được bắt gặp khi đang sóng bước cùng bạn đi dạo trên đường phố Primrose Hill, London. Cô nàng ăn mặc tương đối luộm thuộm, không được chỉn chu còn mái tóc thì bết bát như đã lâu chưa gội đầu. Sắc mặt của nữ diễn viên cũng không tốt, gương mặt mộc lộ ra khá nhiều khuyết điểm như đôi môi nhợt nhạt, làn da trắng tái cùng quầng mắt đen xì.

Khác với dáng vẻ thanh lịch thường thấy, vẻ luộm thuộm, thiếu chỉn chu của Emma Watson khiến nhiều người ngạc nhiên.

Nhiều độc giả nước ngoài nhận xét cô nàng đã kém sắc đi trông thấy so với thời kỳ đỉnh cao 2 năm trước khi tham gia đóng phim "Beauty and the Beast". Có người lại cho rằng, dù sao Emma cũng sắp bước sang tuổi 30, xuống sắc và già đi cũng là chuyện bình thường. Song tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ, đó là tiếc nuối cho vẻ đẹp lộng lẫy của nữ minh tinh trong thời kỳ huy hoàng nhất của cô.

Trong thời kỳ nhan sắc đỉnh cao, Emma Watson được coi là biểu tượng sắc đẹp của nước Anh.

THEO HELINO