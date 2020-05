Vẻ đẹp thanh tú của 'tiểu tam' Thế giới hôn nhân được coi là bản sao Song Hye Kyo

Trước khi thành công với vai mỹ nhân ngoại tình trong "Thế giới hôn nhân", Han So Hee từng để lại ấn tượng sâu đậm với khán giả nhờ nhan sắc long lanh trong phim cổ trang "Lang Quân 100 Ngày", trong đó cô vào vai vợ của D.O. (EXO).

Mới đây, Han So Hee tiếp tục nổi lên như một hiện tượng nhờ vai diễn "tiểu tam" Yeo Da Kyung chen chân vào cuộc hôn nhân của bà cả Ji Sun Woo (trái) và người chồng phụ bạc Lee Tae Oh trong bộ phim về đề tài ngoại tình đang gây sốt "Thế giới hôn nhân" (The World of The Married).