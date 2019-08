Về nhà đi con ngoại truyện 2: Vũ đánh ghen nhầm, bạn gái dọa tự tử vì Dương

Thấy Thư trở về phòng sau khi đi chơi với người yêu cũ, Vũ giả vờ chăm chú xem ti vi. Thư kêu lên nhầm phòng liền bị Vũ gọi trở lại: “Có mà nhầm chồng thì có”. Thư cãi lại cô nhầm phòng, định về thay cái váy thứ hai để đi ăn với đám bạn. Vũ tức bảo đi ăn với bạn không đưa chồng đi giới thiệu, Thư cãi ngay do nội quy lớp. Vũ tức vì “đi ăn với bạn bày đặt thay mấy cái váy, chi vậy”?



Thư tưng tửng bảo sợ xấu. “Mà lần này thế nào lại gặp người yêu cũ chứ. Thời gian đúng là nhân từ với đàn ông mà bất công với phụ nữ. Bao nhiêu năm trôi qua mà anh ấy vẫn đẹp trai như thế. Này, thả anh ấy vào giữa đám bạn em nhé, nhìn như con hạc lạc giữa bầy gà chứ. Người đâu mà đẹp như sao trên trời”, Thư nói với Vũ.

Vũ tức quá bảo Thư có bản mặt mê trai, con cá mất bao giờ cũng là con cá to cả. “Cái gì mà ngôi sao trên bầu trời. Bầu trời có cả nghìn vì sao ấy. Nhìn đây, đây là mặt trời”, Vũ nói rồi chỉ vào mặt mình. “Mặt trời chỉ có một mà thôi, cho nên cố mà yêu thương, ôm ấp và gìn giữ nhiều vào”, Vũ nháy mắt. Vũ dụ Thư ngủ lại, nhưng Thư không nghe bảo mấy khi được bung lụa.Quân người yêu cũ nhắn tin mời Thư đi ngắm sao vì lời hẹn lỡ 10 năm nay. Vũ giật điện thoại đọc tin nhắn đầy tức tối. Vũ chất vấn chuyện Thư giấu việc đã có chồng con, Thư cãi không hề. Vũ đưa ra đống tin nhắn, Thư bảo Vũ phải nhìn lại, Thư chồng con đề huề rồi nhưng lạc ra đường cái khối anh hốt.Ông Sơn nhớ lại chuyện Ánh Dương bị bạn gái cưỡng hôn. Đúng lúc ông suy tư đi tìm Quốc để trút bầu tâm sự, không ngờ ông gặp ngay cảnh Quốc và Huệ đang ôm hôn đắm đuối. Ông Sơn đành nhanh chóng đánh bài chuồn.Đúng lúc Thư ra ngoài thì bố Sơn gọi điện, ông bảo vừa phát hiện có một đứa con gái thích Dương. Thư cố tình trêu ngươi Vũ, gọi anh xưng em và để Vũ nghe điện thoại. “Tôi là chồng của Thư. Muốn ngắm trăng ngắm sao hả”, Vũ không cần nhìn điện thoại sổ một tràng. Ông Sơn phải lên tiếng ngay, hỏi vợ chồng Vũ đùa cái gì. Vũ đành cười trừ rồi cúp máy.Nghe thấy sự tình Thư liền sang tìm Dương, nói bố Sơn đang hết hồn hết vía vì nhìn thấy hai đứa hôn nhau. Huệ đồng tình bảo đến cô còn rùng mình, hai bà chị xông vào đòi “kiểm tra” Dương. Dương cáu gắt loạn lên, bảo mình đang tổn thương. Thư bảo Dương đầu gấu nhất nhà, giờ khiến mọi người lo.“Thử là chị mà xem. Em bị nó cướp trắng nụ hôn trong vòng 2 giây đấy. Ức thế”, Dương nói rồi quệt môi. Thư bảo nghe nhạc hiệu đoán chương trình, chắc chắn cô bé thích Dương nhà giàu và rảnh, cái bọn trẻ trâu yêu vào lú hết. Dương vừa đồng tình đã bị Thư phủ đầu: “Mày cũng thế còn gì. Thế quên rồi à, ngày xưa chả đòi yêu chú Quốc đấy thây. Cả nước chửi cho to đầu đấy thôi mà có tỉnh đâu”. Dương cãi đó là hai chuyện khác nhau.Dương kể vụ dúi cả đầu cô bé vào bánh ga tô nên chắc phải thù, rời xa mình. Cả Huệ và Thư nói chưa chắc. Huệ mắng Dương vì lại động tay động chân, trong khi Ánh lại là con gái như thế khác nào làm nhục. Thư dọa Dương sau này hết tình cảm, cô bé đó kéo bè đến khiến Dương tàn đời. Dương đuổi Thư đi họp lớp, đuổi Huệ đi với Quốc.Thư lại trêu ngươi Vũ, lấy chiếc váy đỏ sexy diễu trước mặt chồng. “Làm như lần đầu đi chơi với trai không bằng, làm gì bồn chồn thế”, Vũ mỉa. Thư vẫn tưng tửng nói mình hồi hộp vì đi chơi mối tình đầu thì khác. Thư bảo nếu Vũ ghen chỉ cần nói một câu cô ở nhà. Vũ chối bảo nếu quăng hai người ra đường chưa chắc ai bị hốt trước.“Chân trời nào chẳng có hoa thơm, chắc gì anh đã nhớ tới mỗi cọng rơm nhà mình. Nếu anh giữ em thì em sẽ ở nhà”, Thư nói. Vũ vẫn vỗ ngực nói trên đời này tin rằng không ai át vía mình. Vũ bảo Thư có chân cứ đi tìm cỏ lạ, nhưng cẩn thận ăn mặn khát nước. Vũ miệng nói không để ý nhưng lại đi theo ngay sau Thư. Thư cảnh báo Vũ không đi theo, không phá đám.Vũ nói cứng nhưng lại hỏi lễ tân ra bãi ngắm sao. Quốc thấy Vũ liền gọi lại, còn hiểu nhầm Vũ định đánh quả lẻ, thế là Vũ kéo Quốc đi cùng. Ra bãi sao Vũ chạy khắp nơi, Quốc liền bảo không biết đường nào mà tìm còn các cặp đôi cắp nhau như ruồi, Vũ trừng mắt quát lại: “Cặp cái gì mà cặp, đã nói chỉ là bạn bè trong sáng thôi”. Quốc tức vì bị Vũ trừng mắt cứ như tình địch. Nói rồi Quốc chỉ vào những chiếc lều ven hồ thấy rất nhiều cặp đôi tình tứ.Vũ giục Quốc bật chế độ đèn soi. Quốc sợ bị đánh, nhưng Vũ động viên nhìn Quốc cao to không ai dám. Quốc sợ nhưng vẫn đồng ý giúp Vũ soi khắp nơi tìm, Quốc còn bị người ta mắng. Vũ cũng lật tung từng căn lều tìm Thư, Vũ cũng bị mắng do tò mò.Quốc gọi điện nói Vũ tới, chạy vừa tới nơi Vũ đã hùng hổ hỏi Thư và “thằng” đó đâu. Quốc liền phải can ngăn, bảo bình tĩnh cần kế hoạch. Quốc còn nói có khi chỉ là phút yếu lòng của Thư, qua đêm nay lại bình thường. Vũ nghe xong không phục. Quốc nói mắt không thấy tim không đau, rủ Vũ đi về. Vũ liền đẩy Quốc ngã dúi. Không nghe can ngăn, Vũ chạy vào mấy căn lều.Trong khi đó Thư đến phòng gặp bố Sơn, Huệ và Dương. Dương trêu Thư ăn mặc như đi gặp tình nhân. Thư cãi rằng một khi lập kế sách chỉ thâm hậu trở lên, Dương bĩu môi bảo để xem Vũ có ghen không. Thư bảo Vũ có khi chạy mấy vòng quanh bãi sao rồi. Ông Sơn chép miệng bảo Thư tinh quái không ai bằng, cả ông và Huệ đều nói giờ thương Vũ.Thư năn nỉ mọi người giữ bí mật, Dương đòi hối lộ thì Thư trêu từ giờ chỉ cần Dương đi đâu sẽ mật báo cho Ánh. Ông Sơn được thể nhắc luôn chuyện Dương. Ông Sơn hỏi Dương sao chuyện tình cảm nào cũng tréo ngoe thế. Dương than khổ, nói đi nói lại nhiều lần rồi và giải thích với các chị. Ông bảo Dương: “Đấy là còn nói với các chị, con có nói với bố đâu. Dù thế nào đi chăng nữa con cũng nói để bố chuẩn bị tâm lý trước rồi”.Ánh Dương ngao ngán, Anh Thư bảo bố cứ chuẩn bị sẵn tâm lý sắp có thêm con dâu. Ánh Dương phản đối Thư. Thư được đà trêu bảo Dương đưa Ánh ra mắt bố Sơn, ông Sơn như ngồi trên đống lửa. Thư bảo bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc phải xin phép, không để đến lúc gạo nấu thành cơm. Ông Sơn chết điếng nghe Thư nói.Huệ thấy thế liền bảo bố bình tĩnh, cô nhắc lời ông Sơn nói giờ hạnh phúc các con là quan trọng nhất, người ngoài nói gì không quan trọng. Thư bồi thêm nói giờ có rất nhiều kiểu quan hệ, ông Sơn cãi ngay nói thế dựa vào phương diện quan hệ nam nữ. Huệ cũng trêu hùa theo: “Nếu hai đứa nó muốn mình cần tác hợp”.Dương thấy không thể bình tĩnh hơn nói rằng Ánh thích Dương nhưng cô không thích, bảo ông phải yên tâm về con gái của mình. Cả Huệ lẫn Thư phá lên cười. Ông Sơn cáu bảo chuyện như thế cũng đùa được.Đúng lúc ấy Ánh livestream dọa tự tử, bảo Dương là đồ không tim không phổi. Cả nhà ông Sơn chạy ra. Ánh thấy Dương hớn hở ra mặt, Thư liền bảo cô gái về nhà đi vì Dương lo lắm. Dương thách Ánh nhảy dù cả nhà can ngăn. Từ ông Sơn tới Thư đều can ngăn Ánh nhảy xuống, Dương ngược lại khích Ánh nhảy xuống. Sau một hồi Dương cũng quay lại bảo Ánh xuống.Ánh không buông tha Dương nên cô đành nói rằng mình có người yêu rồi. Không thuyết phục được Ánh, Dương đưa màn hình điện thoại ảnh của Bảo. Ánh không tin còn nói “thằng ẻo lả này mà là người yêu của Dương à. Dương xúc phạm em à”. Dương bỏ đi.Quốc và Vũ trở về khách sạn, suýt nữa đánh nhau to vì Vũ định đánh ghen nhầm. Vũ chạy vội về phòng tìm Thư, do Quốc xúi Vũ lên kiếm Thư. Không thấy Thư trong phòng Vũ liền định rủ Quốc đi tìm, còn bắt Quốc gọi điện cho Huệ hỏi Thư đâu. Huệ nghe lời Thư nên trả lời cố tình không biết.