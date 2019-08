Về nhà đi con ngoại truyện tập cuối: Quốc cầu hôn Huệ, Vũ báo cu Bon sắp có em

Quảng cáo

Dương tự trách mình

Dương tới kịp cứu Bảo

Dương coi Bảo là người đặc biệt

Quốc nói Huệ chỉ cần biết anh yêu Huệ

Vũ thừa nhận mình ghen

Hu chụp ảnh gia đình Quốc

Ông Sơn khéo nhờ Trang chụp ảnh gia đình

Quốc quỳ xuống cầu hôn Huệ

Dương vẫn không đoán ra Bảo ở đâu, Quốc chạy tới đề nghị xem tin nhắn cuối cùng Bảo gửi tới. Manh mối Bảo đưa để Dương gợi ý là: Bà cụ, Ánh Dương, 17 tuổi. Huệ đoán là kỷ niệm giữa Bảo và Dương, Dương vẫn khăng khăng không nhớ nổi. Cả nhà hốt hoảng chạy đi tìm Bảo, Trang ngã nên Quốc nhờ Huệ đưa về.Quốc chạy ra bãi ngắm sao hôm trước tìm Bảo. Dương vẫn trồng cây chuối để cố chắp nối dữ liệu. Dương tự trách nhau rằng chơi với Bảo 5 năm rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa giúp được gì cho Bảo. “Lúc nó nhắn chắc chắn nó tin rằng em sẽ hiểu. Nhưng mà không. Em chả hiểu gì cả. Em đúng là loại vô tích sự”. Huệ vẫn động viên Dương.Trong lúc điểm lại những dữ liệu, Dương chợt nhớ tới kỷ niệm Bảo rủ mình đi ngắm bình minh. Dương nói tên mình là Ánh Dương không liên quan đến bình minh. Trong đó Bảo nói sau này sẽ kể cho con cháu nghe về bà cụ rực rỡ nhất tuổi 17. Ngẫm lại kỷ niệm, Dương vội vàng lao đi.Ánh trêu ngươi Bảo vì chỉ còn 4 phút nữa. Bảo vẫn nuôi hy vọng Dương đến kịp. Ánh trêu ngươi bảo mãi mãi Dương chỉ coi Bảo là bạn. Trong lúc tranh cãi, Bảo và Ánh cùng bị ngã xuống hồ, Bảo không biết bơi vẫy vùng. Đúng lúc đó cả Dương, Quốc lẫn Huệ lao tới.Quốc nói tự hào về Bảo trong khi vợ cũ xót xa con. Huệ lôi cổ Ánh lên, cô bé còn kêu gào bảo không được cứu mình. Ánh ép Dương trước mặt mọi người phải nói yêu Bảo, như thế cô bé chấp nhận buông tha Dương. “Bảo, I love you”, Dương nói. Vừa nghe dứt câu, Ánh lại lao xuống hồ.Hôm sau Dương nói với Bảo rằng nếu không đến kịp thì ngày này năm sau là giỗ đầu Bảo với Ánh. Bảo nói rằng tới nay hai lần Dương cứu sống mình, nghĩa là Bảo dành cả đời báo đáp. Dương cảnh báo rằng Bảo không được lặp lại việc làm ngốc nghếch này.Bảo nói vụ thách thức này hành động chứng minh xem cậu trong lòng Dương thế nào. Dương nói Bảo luôn cần danh phận, nhưng Dương nghĩ không cần vì mối quan hệ của hai người rất tốt. Dương nói dù sao thì Bảo là người Dương luôn muốn ở bên, là một phần trong cuộc sống của Dương cho nên Bảo đừng nghĩ nhiều. Dương nói nếu coi nhau là bạn thì hơi thiếu, nhưng nếu nói là người yêu của nhau lại chưa đủ. Dương coi Bảo là người đặc biệt.Huệ căng thẳng nghĩ lại cảnh Quốc trước đó lo lắng cho mẹ con Bảo. Quốc đoán ngay Huệ nghĩ về chuyện của Trang. Huệ thừa nhận từ khi thấy Quốc và Trang cùng nhau lo lắng cho Bảo Huệ thấy thiếu tự tin, thấy ba người họ là gia đình. Quốc nói rằng có những người chỉ thuộc về tự do thôi và Trang là người như thế, không bao giờ từ bỏ cuộc sống tự do vì mình.Quốc nói nếu hai người ở cạnh nhau thì cuộc sống thành địa ngục, bảo Huệ đừng lo lắng. Quốc nói chỉ cần Huệ biết một điều là anh rất yêu Huệ. Huệ xúc động cũng thốt lên lời yêu với Quốc.Ông Sơn trò chuyện với Vũ bảo đi nghỉ mấy hôm mà hai đêm thức trắng, dù vậy vẫn may vì bọn trẻ không sao. Vũ nói rằng bọn trẻ cần có chuyện xảy ra để hiểu nhau, ông Sơn cười hỏi lại chuyện của Vũ và Thư. Vũ nói luôn tin Thư, nhưng dư âm còn tí lăn tăn. Ông Sơn hỏi phải nhịn cơn tò mò khổ lắm đúng không, còn dặn Vũ không được nói với Thư rằng ông về phe Vũ. Ông cũn nói với Vũ rằng chỉ cần Vũ thừa nhận một câu là xong.Nghĩ về lời khuyên của ông Sơn, Vũ nói chuyện với Thư. Vũ nói với Thư rằng sau khi chạy vài vòng thiên hạ mới chợt nhận ra người phụ nữ đẹp nhất là mẹ của con mình. Nghe xong Thư cười rồi hỏi lại “thật à”. Thư đập vào vai Vũ hỏi ngôn tình sến súa học ở đâu đấy. Vũ cãi là xuất phát từ con tim.Quay đi lấy hơi Vũ quay lại gọi Thư: “Anh thừa nhận anh ghen”. Thư nói mỉa tưởng Vũ không ghen, thích dâng vợ mình cho người khác. Vũ phản đối ngay rằng người khác nhòm ngó vợ mình, chẳng những không ghen Vũ phải giữ vợ thật chặt. Vũ định mua kính viễn vọng để cùng Thư ngắm trăng sao, thấy giá trăm triệu Thư phản đối, bảo Vũ mà mua sẽ li dị. Vũ bảo mua luôn hai cái, để Thư sau khỏi tiếc thanh xuân không được ngắm trăng sao.Thấy thế Thư quát lên không mua bán gì nữa, bởi cả thanh xuân dành cho Vũ đã tiếc rồi, giờ mua kính viễn vọng càng tiếc tiền. Hóa ra đây là chiêu ông Sơn mách cho Vũ. Ông bảo phụ nữ, đặc biệt là Thư rất sợ tốn tiền.Cả hai gia đình chụp ảnh bên ngoài. Trang đưa điện thoại cho Huệ nhờ chụp cho tấm ảnh gia đình, còn dặn chụp thế nào cho đẹp. Quốc có vẻ không vui vì Trang muốn hai người thân mật. Ông Sơn thấy thế liền ra ngó màn hình cùng Huệ. Huệ trêu Quốc mặt nhăn quá.Sau đó, ông Sơn ra bắt chuyện với Trang. Ông bảo hôm tới giỗ vợ mình, mời mẹ con Bảo sang. Trang định nói chuyện với Huệ, nhưng ông Sơn gọi chụp ảnh. Ông sắp đặt từng đôi đứng cạnh nhau, rồi tưng tửng đưa điện thoại cho Trang nhờ chụp tấm hình cho đại gia đình nhà mình, không quên dặn Trang chụp thế nào cho thấy ấm cúng hạnh phúc. Quốc đứng cạnh Huệ tươi cười. Cô còn chủ động cầm tay Quốc ôm eo tình tứ. Ông Sơn quay sang các con đề nghị tươi lên.Chụp ảnh xong Trang gọi Huệ ra nói chuyện riêng, Quốc hốt hoảng nhưng ông Sơn can lại. Trang hỏi Huệ đoán xem mình định nói gì. Trang xin lỗi vì có thể làm Huệ bức xúc chuyện tối hôm trước. Trang nói rằng chỉ thử phản ứng của Huệ xem cô là người thế nào, bởi Trang lo cho Bảo. Trang khen Huệ là cô gái rất hay, đẹp người đẹp nết và Trang yên tâm. Trang trao lại chiếc vòng tay mẹ Quốc tặng mình, vì cho rằng nó xứng cho người phụ nữ ở bên cạnh Quốc.Cả nhà ông Sơn quây quần bên bàn ăn, ông nói rằng coi như buổi họp gia đình. Ông hỏi xem có ai cần gì tháo gỡ nữa không, rồi tất cả trở về nhà. Ông hỏi Thư-Vũ, sau đó đến Quốc-Huệ. Quốc mạnh dạn thưa bố với ông Sơn. Quốc nói Quốc và Trang có hơn 20 năm kiểm chứng, giờ chỉ dừng lại trách nhiệm.Quốc nói rằng mình có con trai nhưng lại chưa có vợ. Quay sang Huệ Quốc cầu hôn: “Huệ này, em làm vợ của anh nhé. Anh sẽ là tổ ấm, là gia đình, là người đàn ông của đời em. Em đồng ý nhé”. Ông Sơn vui đến mức khóc. Huệ nói lời đồng ý. Ông Sơn quay sang hỏi Dương-Bảo nên luyện cách xưng hô. Bảo gọi Dương là “dì Dương”. Vũ thông báo với cả nhà cu Bon sắp có em.

Bảo Hân