Về nhà đi con tập 22: Vũ bất ngờ thay đổi cái nhìn sau khi qua đêm với Thư

Quá buồn chán vì làm ăn thất bát, Anh Thư lên bar uống rượu say, sau khi bị một gã đàn ông trêu ghẹo và định đánh do Thư phản ứng, Vũ kịp thời can thiệp và kéo Thư về.



Vũ đưa Thư về tới cổng nhà nhưng cô nhất định không chịu vào nhà, đòi đi uống tiếp tới khi nào say mới thôi. Không thuyết phục được Thư nên Vũ đưa Thư tới khách sạn uống rượu tiếp.

Anh Thư và Vũ "chiếm song" tập 22 Về nhà đi con



“Tôi dùng nhan sắc, tuổi trẻ để kiếm đại gia thì sao nào. Nếu lấy chồng giàu tôi sẽ có nhiều tiền lo cho bố và các chị em của mình. Nếu tôi có nhiều tiền thì bố tôi sẽ không phải lo cho tôi nữa, bố tôi sẽ hạnh phúc khi nhìn thấy các con của mình hạnh phúc”, Thư nói và rơm rớm nước mắt.

Tỉnh dậy sáng hôm sau, Anh Thư vội vàng rời khỏi khách sạn. Vũ lo lắng chạy theo, có chút hối hận nhưng sau đó nói cứng rằng không phải do anh ta, do Thư nhất quyết không về nhà. Anh Thư thừa nhận phần lỗi của mình, khóc và yêu cầu Vũ đừng làm phiền. Trước khi rời khỏi khách sạn, Vũ dặn với theo bảo Anh Thư uống thuốc.



Còn đang rối bời vì chuyện xảy ra với Vũ, người bạn làm ăn cùng tới tìm Anh Thư khiến cô phát hoảng. Do cần tiền làm ăn nên hai cô gái này mượn tiền chợ đen, bị dọa nếu vài ngày nữa không có tiền sẽ tới tận nhà. Người bạn làm ăn dọa Thư nếu không xoay được tiền sẽ cho đội vay nặng lãi địa chỉ nhà cô.

Ông Sơn (NSƯT Trung Anh) chờ con gái cả đêm. Cô con gái út Ánh Dương (Bảo Hân) thuyết phục bố ngủ sớm, ông liền hỏi vặn ngược lại rằng những lần cô út đi chơi về muốn ông lo lắng thế nào. Dương xin lỗi bố, tủm tỉm trả lời "còn tùy thuộc vào thời tiết", khi ông hỏi có chắc lần sau không đi chơi về muộn không.

Đúng lúc đó Ánh Dương nghe được cuộc nói chuyện, dù ngoài miệng mắng chị là "cái gì không dính vào người đều mất", nhưng cô em út âm thầm lên kế hoạch giúp chị.



Một tay game thủ ở trường đòi thách đấu bởi nếu hắn là số 2 không ai số 1, nếu ai thắng được hắn sẽ nhận 50 triệu đồng tiền thưởng. Ban đầu khi cậu bạn thân đề cập Dương gạt đi, nhưng khi thấy chị gái sắp vào bước đường cùng cô em nhận lời thách đấu. Dương bỏ cả thi để tham gia cuộc thách đấu với tuyên ngôn “với tôi chỉ là tiền”.

