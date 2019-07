Về nhà đi con tập 70: Gạt nước mắt ông Sơn bảo Thư 'về với bố'

Trong bữa sinh nhật Thư, ông Sơn nói. “Ngày xưa các cụ nói con gái quý như rượu mơ, bố chẳng có gì ngoài ba đứa, coi như ba bình rượu mơ. Rượu quý chỉ dành cho những người xứng đáng”, ông Sơn nói. Dương tán thành, còn cho rằng không chỉ rượu mà tất cả những thứ khác đều như thế.



Ông Sơn tiếp đồ ăn cho Thư vì món cô thích nhưng ở nhà chồng chắc gì được ăn như mình thích. Vũ về nhà định nhấn chuông nhưng lại ngần ngừ đứng ở cửa. Ông uống nhiều rượu đến mức Anh Thư thấy không ổn, có linh cảm chẳng lành. Ánh Dương nhắc tới Vũ, nhưng ông Sơn nói luôn: “Rượu quý chỉ dành cho người xứng đáng thôi con ạ”.

Thư khóc lớn khi biết ông Sơn bắt gặp Vũ đi với Nhã

Ông Sơn đau đớn vì con gái ông luôn khổ

Ông Sơn nói chuyện đưa Anh Thư về

Ông bà Luật muốn thư thư, nhưng ông Sơn quyết tâm

Thư chạy ra cổng ôm bố khóc và xin lỗi

Ông Sơn gạt nước mắt rồi bảo Thư nhanh về nhà với bố

Cả ba chị em thắc mắc về thái độ của ông Sơn. Dương không hiểu chuyện, nhưng Anh Thư lờ mờ đoán ra điều gì đó, cô đòi về sớm. Huệ gặng hỏi nhưng Thư không đáp, cô nhất định đứng lên về, không quên dặn Ánh Dương để ý ông Sơn.Thư ra cổng gọi taxi, nhưng Vũ đã lùi xe. Dương gõ cửa nói Vũ tệ vì rượu ngon, bánh gato bỏ phí. Trên xe Vũ hỏi bố thế nào, Thư hỏi lại. Cô bất ngờ quay sang hỏi Vũ là bố nhìn thấy cái gì à. “Này đừng có nói với tôi là bố nhìn thấy anh và cô ta đấy nhé. Đúng không”, Thư hỏi. Vũ im lặng, Thư biết rõ câu trả lời. “Khốn nạn. Dừng xe đi”, Thư quát lên.Xuống xe Thư đứng khóc. “Tôi xin lỗi”, Vũ mở lời. “Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần đừng động đến bố tôi, đừng động đến gia đình tôi. Đời tôi sai thì tôi chịu, tại sao anh làm cho bố tôi phải khổ thế. Anh có còn là con người nữa không? “Tôi thật sự xin lỗi cô. Tôi không hề cố ý”, Vũ nói.Thư khóc nấc lên, mắt như điên dại: “Đấy là không cố ý đấy à. Anh không cố ý mà nó còn như thế, đến lúc anh cố ý thì nó sẽ như thế nào? Anh nói đi. Loại người như anh, anh có biết thế nào là tình yêu không? Anh có biết thế nào là tổn thương không? Anh có biết thế nào là đau khổ không”, Thư hét lên.Vũ lo lắng về thể diện và hợp đồng hôn nhân, nhưng Thư khóc nấc lên: “Kết thúc cái thúc bản hợp đồng hôn nhân kia đi, kết thúc tất cả đi là được chứ gì”. Cô sụp xuống khóc.Ông Sơn nói với Huệ định đón Thư về nhà mình vì hai đứa không ở được với nhau, vì “nó có người khác rồi”. “Mà sao con gái bố đứa nào cũng khổ thế không biết”, ông than. Huệ khóc ôm lấy ông Sơn. Ở nhà chồng, Anh Thư vẫn không ngưng khóc. Con khóc Thư cũng không phản ứng. Thấy vậy Vũ phải chạy ra dỗ dành con để Thư ngủ.Ánh Dương nói với Huệ đã hiểu câu nói “không phải cái gì cũng giống như bề ngoài”. Dương chép miệng thương Thư vì cứ nghĩ Thư may mắn gặp được Vũ.Dương định nói trước khi cưới đã cảnh cáo Vũ, Huệ nói luôn chuyện này là của hai vợ chồng Thư. “Trong hôn nhân chỉ có hai người trong cuộc hiểu được thực sự tại sao họ không sống được với nhau. Thế nên là, việc của Vũ và hai chị em mình chỉ có duy nhất là phải ở bên cạnh Thư dù nó lựa chọn như thế nào”.Ông Sơn sang nhà ông bà Luật nói chuyện. “Không biết từ khi cái Thư về bên này làm dâu có gì sai sót khiến anh chị phiền lòng không”, ông Sơn mở lời. Bà Giang đỡ lời rằng Thư ngoan ngoãn. Ông Sơn tiếp ngay, nói rằng: “Nói thật với anh chị, tôi thấy cuộc hôn nhân của chúng nó không hạnh phúc. Có lẽ hôn mệt mỏi, chúng ta nên ngồi lại để nói chuyện với nhau một lần”, ông Sơn nói.Ông bảo từ khi biết chuyện tôi cứ suy nghĩ mãi, có lẽ do hai bên sai lầm từ đầu khi ép chúng nó vào cuộc hôn nhân, để đến khi chúng nó không hạnh phúc thì người lớn có lỗi. “Tôi xin phép anh chị cho cái Thư về bên nhà”, ông nói. Bà Giang khuyên can có gì từ từ bàn bạc. Ông Sơn đánh bài ngửa luôn, cho rằng Vũ có lẽ có bồ từ trước hôn nhân. Ông cho rằng để Vũ và Thư sống thật với nhau, còn trẻ còn nhiều cơ hội.Bà Giang phân trần, vợ chồng ở với nhau nếu có gì sai sửa, chứ nếu không cứ sai lại chia tay. “Tôi biết ông đang rất nóng, nhưng ta nên gọi chúng nó xuống, xem đến đâu rồi đề ra phương án giải quyết”, ông Luật bình tĩnh nói.Vũ muốn bàn bạc để mọi chuyện không vỡ lở, nhưng Thư không muốn giấu nữa, cho rằng Vũ có cơ hội đến với Nhã sớm hơn. “Ai nói với cô tôi muốn đến với cô ta”, Vũ đáp. Thư cho rằng nếu Vũ không nói câu đó thì cô còn tôn trọng anh hơn.Trước mặt các con, ông Luật xin lỗi ông Sơn, nói trắng ra luôn biết hết cả bản hợp đồng hôn nhân. Ông Sơn choáng váng và nói thêm: “Còn điều gì tôi không biết nữa không”, ông Sơn nói. Anh Thư xin lỗi ông Sơn, xin lỗi bố mẹ chồng. Cô giải thích vì lúc đó hai bên gia đình mong muốn.Ông Luật biết không nói vì cứ hy vọng khi có thằng Bon sống với nhau trách nhiệm hơn, vì thằng Bon mà yêu thương nhau hơn. Vũ cũng lên tiếng xin lỗi.Ông Sơn nói với Thư rằng không muốn Thư giả vờ yên ổn, hạnh phúc. “Vũ à, bố cũng không muốn con sống trái với lòng mình”, ông Sơn nói. Bà Giang khuyên ông Sơn nghĩ lại, nhưng ông không đổi ý.Thư khóc chạy theo ông Sơn đang dắt x era về, “con xin lỗi bố”, Thư khóc bởi luôn miệng nói bố không cần lo lắng, cuối cùng Thư lại khiến bố mình lo lắng nhất. “Con cũng thấy đấy, giờ bố già nua, lẩm cẩm giáo điều. Nhưng bố của tình yêu, tình yêu và một ngôi nhà để bất cứ lúc nào các con cũng có thể trở về”, ông Sơn nói trong nước mắt.“Cứng cỏi lên. Chuyện gì rồi cũng qua đi thôi con ạ”, ông Sơn động viên Thư rồi bảo con vào nhà. Ông Sơn định đi về mà Thư níu lại, khóc. Hai bố con cứ đứng khóc. Sau đó lau nước mắt ông Sơn bảo: “Con vào đi, rồi về với bố”.