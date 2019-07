Về nhà đi con tập 74: Thấy Vũ quất ngựa truy phong, Nhã ra tay trả thù

Trong lúc Vũ và Thư tranh cãi bên ngoài phòng khám. Vũ vẫn chưa hết tức chuyện hở ra Thư gọi Dũng, còn dặn cô lần sau cu Bon có chuyện phải gọi cho mình, Vũ còn tranh thủ bế cu Bon. Nhã nhìn thấy tức tối, rút điện thoại ra gọi Vũ, nhưng anh từ chối khiến Nhã vô cùng tức giận. Nhã định bỏ đi thì nhìn thấy Dũng, Dũng còn nói Nhã như thế có trùng hợp quá không.

Ông Sơn và Dương tới nhà cô Hạnh hỏi thăm. Hàng xóm cô Hạnh thấy vậy ra đuổi nguây nguẩy, nói rằng con cô Hạnh cá độ bóng đá nợ nần nhiều phải trốn nợ, cô Hạnh cũng trốn đi rồi, lần này là đi luôn. Dương hỏi bố có thông tin họ hàng cô Hạnh không, ông lắc đầu. Dương khích bố “tưởng yêu nhiều thế nào”, ông Sơn phản bác, Dương cười “là con tưởng thế”.



Nhã gọi Vũ tới nhà, thấy Nhã bày đồ ăn Vũ địn đi về. Nhã trách Vũ mấy ngày vừa rồi không gọi điện, nhắn tin. “Em làm gì sai”, Nhã căn vặn. “Em yêu anh. Chết tiệt, em lại yêu em rồi”, Nhã nói và ôm Vũ. Nhưng Vũ gỡ tay ra. Nhã hỏi mình cần phải làm gì, Vũ bảo: “Em kông cần thay đổi gì cả, em cứ là Nhã của trước kia’.

Quang lừa mẹ lấy sổ đỏ

Cô Hạnh nhập viện vì quá sốc khi con trai lựa mình

Ông Luật khuyên Vũ liệu cư xử

Bà Giang yêu cầu Vũ sơm đón mẹ con Thư về

Đối tác của công ty Luật Giang phá sản

Vũ bảo rất ghét ai áp đặt cuộc sống của mình, bố mẹ anh còn chưa làm được. Vũ đề nghị Nhã trở lại như buổi ban đầu mới hợp tác đi, công việc là trên hết. Nhã cười khẩy nói không có chuyện dễ dàng như thế, không thể làm như không có gì xảy ra. “Sự lựa chọn của anh hôm nay sẽ quyết định cho số phận của anh”, Nhã dọa. Cô ta nói là nói được sẽ làm được, không để Vũ lựa chọn dễ dàng.Cô Hạnh đi bán hoa về gặp ngay bọn xã hội đen đến treo một cái hộp trong đó có nửa cái tai chúng nói của Quang. Cô Hạnh sợ hãi, gọi vội ông Sơn đến nhờ đưa ra ngân hàng để lấy sổ đỏ. Quang nợ 4 tỷ đồng, bọn xã hội đen không chấp nhận khất nợ đòi cô Hạnh phải mang tất cả sổ nhà, sổ vườn đến chuộc Quang. Cô không chấp nhận sợ báo công an Quang sẽ bị giết.Ông Sơn và Dương cùng cô Hạnh đi tới chỗ Quang con trai cô Hạnh bị giam. Quang đang bị một đám xăm trổ tra tấn. Cô Hạnh khóc xin đám người này thả con mình ra. “Sổ đỏ đâu”, một tên nói. Cô Hạnh định đưa ra thì ông Sơn ngăn lại: “Muốn có sổ đỏ các anh phải thả người ra đã”.Cô Hạnh sợ Quang có chuyện nên nhanh chóng đưa sổ đỏ và ký vào giấy bán, mặc cho ông Sơn và Dương can ngăn. Quang không hề bị làm sao, nó chỉ đóng kịch để lừa cô Hạnh. Cô đau đớn chửi Quang cút khỏi cuộc đời mình. Cô Hạnh đau xót và ngất đi, ông Sơn phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Huệ cũng tới bệnh viện an ủi cô Hạnh.Dương đề nghị cô Hạnh về làm mẹ cả ba chị em, bảo cô Hạnh rằng coi như Dương đang tỏ tình hộ bố. Khi nào ra viện Dương đề nghị cô tới nhà mình. “Thật ra chuyện của cô với bố cháu không giống các cháu nghĩ đâu”, cô Hạnh nói. Dương vẫn khăng khăng nhìn cách ông Sơn chăm sóc cô Hạnh biết ông kết cô lắm rồi, Dương động viên bây giờ chưa giống sau sẽ giống.Ông Luật dặn Vũ phải cho người giám sát bên đối tác Long Hưng, bởi công ty này chiếm 30% đơn hàng, nếu thiếu cũng bị phá vỡ hợp đồng. Ông Luật bảo con trong cuộc đời người đàn ông có hai thứ quan trọng là sự nghiệp và người đàn bà của riêng mình, thiếu một trong hai vứt đi.Ông Luật hỏi Thư còn đòi ba tỷ không, Vũ nói Thư không phải lúc nào cũng nghĩ tới tiền. “Bênh, sợ bố ghét nó à?”, ông cười hỏi. Vũ nói dù sao Thư cũng là mẹ của con mình nên cũng giữ hình ảnh. Ông Luật bảo không can thiệp nhiều vào chuyện của Vũ, nhưng liệu cư xử.Vũ về nhà ngạc nhiên thấy phòng có xáo trộn, tưởng Thư về hóa ra bà Giang đang dọn đồ ở phòng con trai. Bà Giang bảo Vĩ phải làm gì đi chứ, đón mẹ con Thư về, vì bà nhớ cháu. Nhã gọi điện: “Chốt hạ nhé, tôi cho anh cơ hội cuối cùng”. Vũ trả lời không cần ai cho mình cơ hội, đặc biệt là Nhã.Hôm sau Vũ đang kiểm tra ở xưởng, một thành viên ở công ty Luật Giang hốt hoảng hỏi Vũ: “Có phải Long Hưng sập thật không?”. Vũ còn chưa kịp nói gì thì nhận ngay được câu giải thích “phá sản ấy”. Vũ nói rằng không thể. Đó là tin hành lang nhưng e rằng đó là sự thật vì là thông tin trong ngành, do liên hiệp gốm vừa liên hệ với phía Luật Giang vì biết có làm ăn với Long Hưng.Vũ bảo để mình gọi điện nhưng không nhấc máy, rồi tự nói: “Không thể nào, cháu xem rất kỹ hồ sơ, họ có đủ năng lực... Không lẽ cái hồ sơ”. Vũ chắc nghĩ ra chuyện này do Nhã làm nên gọi điện. Vừa hay ông Luật chạy đến hỏi: “Long Hưng sập à phải không”.