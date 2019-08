Về nhà đi con tập 79: Vũ bỏ đi xa, ân hận vì không dám xin Thư ở lại

Quảng cáo

Vũ nói vui vì được làm đồng minh với Thư

Vũ bảo Nhã cút khỏi đời mình

Thư khóc không dứt từ khi rời tòa





Huệ vẫn hắt hủi Quốc

Ông Sơn hỏi Vũ còn tình cảm với Thư không

Vũ ân hận vì mình không đủ dũng khí

Vũ tắt máy, bỏ đi ít ngày

Rời tòa án, Vũ bảo Thư uống với mình vài ly. Cô rơm rớm nước mắt hỏi “uống mừng chia tay à”. Thư từ chối vì muốn về với Bon. “Anh chỉ muốn nói với em là làm đồng minh với em rất là vui”, Vũ nói câu này khiến Thư rơi nước mắt.Sau khi nghe tường tận chuyện công ty, ông Sơn nhận sai với ông Luật, nếu sớm biết chuyện công ty ông không giục hai vợ chồng Vũ chia tay. Ông cho rằng ly hôn sớm để Thư đỡ day dứt đau khổ.Nhã đụng Vũ hỏi: “Anh không hận tôi sao, anh không muốn trả thù hay tố cáo tôi”. “Tôi cứ nghĩ sau tất cả những việc cô làm cô sẽ hả hê lắm”, Vũ hỏi lại. Nhã bảo mới đi nửa đường Vũ làm cô hụt hơi. “Cái tôi cần là sự tôn thờ, tình yêu đủ lớn để quên đi mối hận 10 năm”, Nhã đáp. Vũ bảo Nhã cút khỏi cuộc đời mình. “Loại người như anh làm sao hiểu tình yêu như thế nào, muôn đời không có được tình yêu”, Nhã mỉa mai.Vũ nói Nhã đánh giá mình quá cao rồi. Nhã bảo sau tất cả cô nhận ra ngoài kia còn nhiều thứ tốt đẹp, vậy mà cô ta không thoát được mối tình vô vọng, tự biến mình trở nên thủ đoạn, ích kỷ. “Vĩnh biệt anh thằng sở Khanh có bộ mặt tử tế”, Nhã nói rồi bỏ đi.Từ tòa án trở về, Thư vừa mở cổng nhìn cảnh ông Sơn và Dương dỗ cu Bon khóc, Thư lao vào ôm con nức nở dỗ con. Cô khóc nấc lên, trên tay vẫn cầm tờ giấy quyết định công nhận là người tự do sau khi ly hôn Vũ. Dương bảo chị đi lên nhà, rồi nói cứ làm như cái nhà này chưa ai ly hôn không bằng.Ông Sơn cầm tờ giấy chứng nhận độc thân của Thư và khóc. Nghĩ lại những lời ông Luật nói càng thêm ân hận. Ông không kìm được nước mắt khi ngắm tấm ảnh gia đình: “Bố sai rồi. Bố sai rồi. Bố chỉ muốn điều tốt cho các con mà sao lần nào bố cũng làm khổ các con thế nào”.Vũ uống rượu say nói với Dũng rằng mình là kẻ thất bại, ngu ngốc vì tình cảm dành cho ai, yêu thương ai cũng không biết. Vũ còn tự xỉ vả mình không có chút tự trọng, không dám nhìn thẳng vào người khác cũng không có. “Tao là thằng hèn, có chút dũng khí để xin Thư cho mình cơ hội, cũng không nói được. Không dám nói Thư ơi đừng đi hãy ở bên cạnh anh đi”, Vũ buồn. Dũng an ủi Vũ hãy sống mà trả nợ đời.Huệ bàn bạc chuyện hạch toán công ty, đối tác của cô thấy Huệ không khỏe liền bảo cô giữ sức khỏe, suýt nói lộ ra chuyện Quốc đứng đằng sau. Bạn Quốc nhắn anh tới chăm Huệ ốm. Đám nhân viên trong công ty bày trò để động viên Quốc tự tin.Ở quán trà, Quốc muốn đưa Huệ về nghỉ, cô không chịu anh gắt vì Huệ nóng vội, không cần nhanh chóng thành công. Quốc nói dỗi định về, Huệ không giữ lại nói “vâng”. Quốc định bỏ đi rồi quay lại: “Nhưng mà kiểu gì cũng đến lúc em cần một người đàn ông ở bên cạnh, mà tại sao không phải là anh”. “Đúng là đến một lúc nào đó em sẽ cần một người đàn ông ở bên cạnh nhưng không phải bây giờ”, nói rồi Huệ bỏ đi.Ông Sơn hẹn gặp Vũ ra nói chuyện. Vũ xin gọi ông Sơn là bố, ông nói gọi là gì không quan trọng bằng việc đối xử với nhau thế nào. “Khi tiếp xúc với bố con mới hiểu tại sao Thư yêu bố hơn bất cứ thứ gì trên đời. Con rất kính trọng bố. Làm cho bố thất vọng con cảm thấy hổ thẹn”, Vũ nói. Ông Sơn hỏi Vũ gấp rút li dị có phải vì mình không. Vũ nói đến người như ông Sơn cũng muốn hai đứa dừng lại thì mình đáng bị như thế.Dù muộn ông Sơn vẫn muốn hỏi Vũ có chút tình cảm nào với Thư không. “Để cho bố bắt gặp con đi người con gái khác thì bây giờ con cũng là kẻ vô lại. Con không xứng đáng với tình cảm của con gái bố. Con chẳng có tư cách gì thưuà nhận tình cảm của con với Thư”, Vũ nói. Vũ nhắn tin cho Thư nói mình rời khỏi đây một thời gian, Thư chăm sóc cu Bon và đừng liên lạc.Bảo gặp Dương nói chuyện về du học. Dương bảo nhà cô giờ toàn đêm trắng, toàn nước mắt. Bảo rủ Dương cùng du học.Vũ để thư lại nói đi vài ngày mong bố mẹ đừng lo. Bà Giang khóc lóc vì lo cho con. Ông Luật động viên vợ, nhớ thằng Bon bà cứ sang. Bà Giang nói với chồng: “Em ấm ức lắm. Em thất vọng về cai Thư lắm. Anh còn nhớ hợp đồng 3 tỷ không? Thằng Vũ nó bán xe, sang nhượng CLB cho bạn nó, chạy vạy vay mượn mọi thứ để mà đền hợp đồng. Vậy mà nó vẫn trả 3 tỷ cho con Thư”.Ông Luật hỏi lại rằng bà Giang thất vọng vì Thư nhận tiền. Bà nói là Thư có tình cảm, Vũ là bố của cu Bon thế mà trong lúc lao đao Thư vẫn cầm tiền. Ông Luật bảo mặc kệ chuyện của Vũ-Thư, vì hai đứa đặt ra luật chơi phải thực hiện.Thư gọi cho Vũ không nhấc máy. Cô cầm chiếc áo của Vũ và khóc. Ông Sơn vào phòng động viên Thư cứ khóc, cứ đau khổ bởi đến đau khổ mà cũng không có quyền thì mệt lắm. Ông hỏi Thư có giận mình không vì đón Thư về, lại giục hai đứa sớm ly hôn. Ông động viên Thư đưa cu Bon về thăm ông bà nội. Thư nói với ông Sơn đừng buồn nếu không cố cảm thấy thất bại.Huệ đến công ty gặp Quốc, nhân viên còn bảo cô rằng Quốc là động vật quý hiếm, Huệ không gật đầu nhanh thì tuyệt chủng. Trong lúc chờ, Huệ tình cờ gặp Quốc và đối tác quán trà, biết rõ sự thật Quốc là người đứng đằng sau cô giận và buồn vì không muốn bị thương hại.

Bảo Hân