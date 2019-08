Về nhà đi con tập 83: Ông Sơn bỏ đi tu, Vũ và Quốc lo lắng không khéo mất vợ

Quảng cáo

Huệ và Quốc hòa bình

Ba chị em khóc hết nước mắt

Vũ cũng chạy tới khi nghe tin ông Sơn bỏ đi

Quây quần chờ tin ông Sơn

Vũ và Quốc đồng cảm tâm trạng ông Sơn

Ông Sơn tham gia khóa tu an lạc

Ông Sơn tự nhủ còn nặng nợ chưa thể bỏ đi tu

Quốc tới quán trà ngồi ngoài, Huệ tươi cười ra hỏi sao không ngồi trong. Quốc dằn dỗi: “Tên quán Hiên cúc vàng, không ngồi ngoài này thì ngồi đâu”. Thấy thế Huệ liền bảo Quốc giận dỗi như Bảo. “Thì mọi người vẫn gọi tôi là bố thằng Bảo mà”, Quốc cãi. Huệ quyết định vẫn để Quốc làm chủ đầu tư. Quốc mừng ra mặt vì từ nay Huệ chỉ cần liên hệ thẳng với anh.Huệ bảo người khác nghĩ mình là kẻ tự cao không đúng chỗ, nhưng Huệ thừa nhận sự kiêu ngạo xuất phát từ sự tự ti chính vì thế nên cư xử không phải với Quốc. Huệ nói lời xin lỗi và cảm ơn. Huệ và Quốc bắt tay nói hợp tác vui vẻ.Bảo vội chạy về thông báo với Dương rằng Quốc-Huệ hòa bình. Bảo hỏi Dương chuyện du học, Dương nói dù có đủ tiền cũng không đi bởi Thư có ý muốn về với Vũ, Huệ bị Quốc cưa nên không nỡ để ông Sơn một mình. Bảo nói Dương để ông Sơn một mình có khi yên ổn hơn, trong khi Dương sang nước ngoài hợp hơn.Dương định hỏi vay Bảo 2 triệu để đóng học, rồi lại dỗi gọi ông Sơn nhưng lại không gọi được. Ông Sơn bỏ đi, ba chị em Huệ và cu Bon ngồi chờ bên mâm cơm tới khuya, ông Sơn vẫn không nghe máy. Huệ vào phòng thấy mảnh giấy ông để lại.“Huệ, Thư, Dương. Các con của bố. Các con đã lớn, đủ trưởng thành và có thể tự quyết định cho cuộc đời của mình. Có lẽ đã đến lúc bố bớt lên tiếng để các con có quyết định đúng đắn hơn. Hãy chăm sóc chính mình cho thật tốt. Bố muốn dời đi, thư thả suy nghĩ một thời gian. Đừng tìm bố nhé, bố không sao cả đâu”.Thư và Dương chạy vào, Huệ nói lúc nào ông Sơn cũng dằn vặt vì chuyện ly hôn của hai chị em. Cả ba chị em cùng khóc, rồi Thư lẫn Huệ tranh nhau nhận lỗi. Thử kể lúc khai trương quán trà khi Dương lên sân khấu hát, ông Sơn nói mình không phải ông bố tốt không đủ hiểu các con-đến Dương hát hay như thế mà bố không biết gì. Dương cũng nhận mình vô tâm, còn nói nếu do Dương hát mà bố bỏ đi thì từ giờ không hát nữa.Huệ gạt nước mắt chia việc cho Thư và Dương đi tìm ông Sơn, nếu không được phải báo công an. Huệ còn chạy tới cô Hạnh báo tin bố mình bỏ đi. Thư ôm cu Bon đứng ở sân chờ. Vũ chạy xe ôm tới, Thư vẫn tự trách do mình nên bố bỏ đi.Thư khóc với Vũ: “Bố có làm sao thì là tại em hết”. Vũ dỗ dành: “Em đừng có khóc nữa. Lúc này điều em cần là phải bình tĩnh, em hiểu không. Không phải một mình em có lỗi, mà kể cả anh cũng là người có lỗi”.Dương khóc trước bàn thờ của mẹ: “Con chưa từng được gặp mẹ, con cũng không mong gì hơn. Mẹ ơi, mẹ phù hộ cho bố về với chúng con”. Nói rồi Dương ôm di ảnh của mẹ: “Con đã mất mẹ rồi, con không thể mất bố được”.Cả nhà tập trung ở sân, mỗi người một tâm trạng. Quốc cũng chạy tới an ủi Huệ, Vũ ở bên cạnh Thư. Quốc phá vỡ im lặng, nói rằng cả đêm tìm rồi có gì chờ sáng hôm sau. Quốc cho rằng ông Sơn sẽ không làm chuyện bốc đồng. Quốc nói mình đồng cảm với ông Sơn nhất bởi vì cũng là gà trống nuôi con.“Trước đây khi thằng Bảo bị đánh đến mức phải nhập viện tôi mới nhận ra rằng tôi chiến đấu ở trên mạng làm gì khi mà ở ngoài đời tôi không bảo vệ được con mình. Tôi thấy hoài nghi chính bản thân mình và cảm thấy bất an vô cùng, lúc đó tôi rất cần một nơi yên tĩnh suy nghĩ lại sai lầm bản thân. Tôi nghĩ chú Sơn bây giờ cũng cần nơi yên tĩnh để bình tâm lại”, Quốc nói.Vũ cũng đồng tình nói rằng đàn ông thường như thế, khi thất bại muốn một mình suy ngẫm. Vũ an ủi Thư rằng ông Sơn suy nghĩ tích cực trước khi quyết định ra đi. Thư vẫn lo ông Sơn xảy ra chuyện thì sao. “Yên tâm đi, bố còn ba cô công chúa mà, bố sẽ không để ba cô công chúa phải buồn đâu. Cho bố thêm chút thời gian nữa”, Vũ nói.Bảo gọi điện cho Dương thông báo nghe nói vớt được cái xác ngoài bãi, Dương rụng rời tay chân. Huệ về Dương định nói nhưng có điện thoại cô Hạnh gọi nên Dương không nói nữa. Quốc và Vũ nghe thấy ông Sơn đi tu nên rủ nhau đi xác minh trước khi báo tin.Vũ lo nếu ông Sơn đi tu thật thì mình mất vợ. Quốc nói: “Tôi với cậu cùng hội cùng thuyền rồi, khéo chèo thì có vợ còn không khéo chèo chỉ trách hai thằng không biết bơi”. Quốc cho rằng ông Sơn là hy vọng duy nhất, cho nên ông Sơn có trốn ở đâu hai người cũng lôi ra bằng được. Sau khi xác minh Vũ và Quốc đưa ba chị em đến.Đúng lúc ông Sơn đang quét sân chùa cả ba đứa chạy vào. Không cần quay lại nhìn ông tự lẩm bẩm giày của Dương, guốc của Thư, cái Huệ đi rất nhẹ. “Xin hỏi các thí chủ lên đây vãn cảnh chùa hay có việc gì ạ”, ông Sơn hỏi. Cả ba chị em đều khóc và đi lại, Dương bảo: “Về nhà đi bố”. Ông Sơn tươi cười nói chỉ tham gia khóa tu an lạc, mấy ngày nữa xong sẽ về.Thư mếu máo nói nếu các con sai ông nên phạt chứ đừng như thế. Được đà ông Sơn trêu hay cho ông ở lại đây luôn. “Làm gì nhiều nước mắt thế. Ba con vịt giời đây này, bố còn nặng nợ lắm chưa đi được”, ông Sơn nói. Ông còn trêu Vũ và Quốc để mong được đồng tình.

Bảo Hân