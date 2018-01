Vì sao hôn nhân của sao Hoa ngữ nhiều Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh?

Đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên Trương Kỷ Trung kết thúc năm 2016 với bê bối sống với nhân tình kém 31 tuổi. Vợ Trương Kỷ Trung nổi cơn ghen không ngừng mắng nhiếc chồng. Đạo diễn Thiên long bát bộ quyết định ly hôn để tiện bề sống cùng bồ nhí.

Năm 2017, Bạch Bá Hà bị tung clip mây mưa với trai trẻ tại Thái Lan dù đã có chồng. Đạo diễn Trần Tư Thành im lặng sau loạt ảnh qua đêm với hai người mẫu trẻ cùng lúc khi vợ vừa đi vắng. Nữ ca sĩ Hà Khiết bị chồng bắt quả tang khi dan díu với người đàn ông khác.

Nhiều người đặt câu hỏi: “Tại sao hạnh phúc hôn nhân của nghệ sĩ nổi tiếng sớm nở sớm tàn đến thế?”.

Yêu là hưởng thụ, hôn nhân là chịu đựng

Trong phim Hồng phấn nữ lang, nhân vật nữ do Trần Hảo đóng từng tuyên bố: “Phụ nữ độc thân là trân châu, kết hôn trở thành đá cuội”. Thực tế, không chỉ phụ nữ mà đàn ông sau kết hôn cũng phải đối diện với sự thay đổi.

Mã Dung, Hoàng Ỷ San, Văn Chương, đạo diễn Vương Toàn An cũng có tư tưởng giống Lý Tiểu Lộ. Họ chưa bao giờ thấy đủ với chính cuộc sống tưởng như viên mãn của mình.

Trương Vũ Kỳ tủi nhục khi đạo diễn Vương Toàn An bị bắt vì mua dâm tập thể.

Nói về đổ vỡ gia đình, đạo diễn Vương Toàn An thừa nhận trên China Daily: “Sai lầm là ở tôi. Tôi chỉ có thể nói hai chữ xin lỗi với vợ”. Vương Toàn An ở tuổi 46 đã kết hôn với người đẹp kém 21 tuổi - Trương Vũ Kỳ. Hai người chênh lệch về ngoại hình, Vương Toàn An được dịp nở mũi với bạn bè trong giới.

Có điều, Vũ Kỳ cũng là ngôi sao nổi tiếng. Cô bận rộn với lịch trình làm phim. Vương Toàn An vì thế thường tìm vui bên ngoài. Tháng 9/2014, Vương Toàn An bị bắt vì hành vi mua dâm tập thể.

Hóa ra, trong 3 năm vợ chồng, đạo diễn họ Vương đã ngoại tình hàng chục lần. Cực chẳng đã, Trương Vũ Kỳ đệ đơn ly hôn vào năm 2015.