Vì sao nhạc sĩ Quế Sơn mời Phạm Anh Khoa hát sau scandal gạ tình?

Đây là đêm nhạc do nhạc sỹ Trần Quế Sơn tổ chức tưởng niệm 20 năm ngày mất của thi sỹ Bùi Giáng. Đêm nhạc “Cõi quê” ngoài sự xuất hiện của Phạm Anh Khoa thì còn có tham gia của nhiều ca sỹ đã từng gắn bó với nhạc của Trần Quế Sơn như Đức Tuấn, Tùng Dương, Hồ Trung Dũng, Võ Hạ Trâm....

Banner các ca sỹ tham gia đêm nhạc "Cõi quê"(Trong đó có Phạm Anh Khoa)

Lý do mời Phạm Anh Khoa tham gia đêm diễn, theo Trần Quế Sơn là nhạc sỹ đã có mối quan hệ với Phạm Anh Khoa từ nhiều năm trước và Phạm anh Khoa đã từng hát nhạc của Trần Quế Sơn. “Tôi mời Phạm anh Khoa vì anh ấy phù hợp với chương trình và do mối quan hệ giữa chúng tôi. Ngoài ra Phạm Anh Khoa đâu bị cấm biểu diễn nên không có lý do gì để không mời anh ấy”- Trần Quế Sơn cho biết như thế.

Phạm Anh Khoa sẽ hát ca khúc Sài Gòn ôi vui

Theo nội dung chương trình, trong đêm nhạc “Cõi quê” Phạm Anh Khoa sẽ thể hiện ca khúc Sài Gòn ôi vui- Một ca khúc đậm chất Rock do Trần Quế Sơn sáng tác. Ca khúc này đã từng được ca sỹ Kasim Hoàng Vũ thể hiện trước đây nhưng tại đêm nhạc “Cõi quê”, Phạm Anh Khoa sẽ thể hiện lại với bản phối đầy mới lạ.

Phạm Anh Khoa trong scandan "Gạ tình" cách đây 3 tháng

Được biết cách đây hơn 3 tháng, Phạm Anh Khoa đã bị một số nữ nghệ sỹ như Phạm Lịch, Nga My và M.P. tố cáo về chuyện “Gạ tình”. Sau khi lên tiếng xin lỗi về chuyện này, Phạm Anh Khoa đã tạm ngưng không đi diễn và đêm nhạc “Cõi quê” là sự trở lại đầu tiên sau sự cố “Gạ tình” của Phạm Anh Khoa.

Trọng Thịnh