Victoria Beckham lạnh lùng cuốn hút, loạt sao nữ ‘hở bạo’ trên thảm đỏ GQ Awards

Đến hẹn lại lên, Lễ trao giải GQ Men Of The Year Awards, do thương hiệu nước hoa Hugo Boss và hệ thống lưu giữ nghệ thuật Tate Modern đồng tổ chức, diễn ra tại London, Anh vào ngày 3/9 (giờ địa phương). Được biết, đây là sự kiện được tổ chức hàng năm để vinh danh những tên tuổi có thành tích nổi bật trong các lĩnh vực hoạt động như âm nhạc, điện ảnh...

Lễ trao giải quy tụ loạt ngôi sao đình đám thế giới như gia đình Beckham, Kylie Minogue, Nicole Kidman, Rita Ora…

Victoria Beckham được chồng David và con trai cả Brooklyn hộ tống đến sự kiện. Nếu chồng và con trai lịch lãm với suit đen, cựu thành viên Spice Girls lại chọn vest trắng cá tính, thanh lịch. Kylie Minogue diện đầm trắng lệch vai, không ngần ngại hôn bạn trai trên thảm đỏ.

Nicole Kidman "kín cổng cao tường" với chiếc váy vàng như hoàng bào. Naomi Campbell cũng chọn phong cách kín đáo, thanh lịch. Nam ca sĩ Sam Smith tay trong tay với một bạn nam. Cựu người mẫu/MC truyền hình Anh Emma Willis khoe dáng mảnh mai tuổi U50. Rita Ora gây tranh cãi với set đồ ren xuyên thấu. Nữ diễn viên Anh Vicky McClure. Nữ MC 9x Maya Jama phô bày hình thể gợi cảm với váy xuyên thấu lấp lánh. Dẫn chương trình lễ trao giải năm nay, tài tử Michael Sheen, và bà xã Anna Lundberg. Elle Fanning vẫn xinh đẹp, thanh tao trong mỗi lần xuất hiện. Ca sĩ Camilla Kerslake diện đầm hoa quây ôm vòng một gợi cảm, được chồng Chris Robshaw hộ tống trên thảm đỏ. Diễn viên Immy Waterhouse. Siêu mẫu bạch biến Winnie Harlow. DJ Charlotte de Carle "thả rông" táo bạo. Nghệ sĩ gạo cội 74 tuổi Debbie Harry diện đồ khó hiểu. Đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay và vợ Tana. Nữ ca sĩ Charli XCX diện váy đen dài khoét sâu cổ khoe ngực căng tràn. Bộ đôi tài tử Richard Madden và Targon Egerton (phải).

