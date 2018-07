Vợ chia sẻ hình ảnh đầu tiên của Phạm Anh Khoa sau scandal

Mới đây, Thùy Trang, vợ ca sĩ Phạm Anh Khoa đã đăng tải bức hình cô và cậu con trai (bé Chấu) mặc áo đôi trên trang cá nhân với dòng chú thích: "This boy is six! Love him so so much!!!" khiến nhiều người hâm mộ chú ý.

Bên cạnh đó, hình ảnh nam ca sĩ Phạm Anh Khoa cũng được Thuỳ Trang chia sẻ. Tuy chỉ nhìn đằng sau nhưng trông anh dường như vẫn khá mệt mỏi sau lùm xùm gạ tình vừa qua.

Lần đầu tiên sau scandal chấn động showbiz của chồng, Thùy Trang đã có thể thoải mái đăng tải hình ảnh của chồng và con trên tài khoản instagram.