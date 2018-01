Vợ chồng Ngọc Lan - Thanh Bình ‘yêu lại từ đầu’ sau sinh con

Vợ chồng diễn viên Ngọc Lan – Thanh Bình cùng đoàn làm phim và các diễn viên phim “Bố là tất cả” (phiên bản Việt hoá từ sitcom đình đám Hàn Quốc What happens to my family?) sắp lên sóng HTV7 đã có buổi gặp gỡ giới truyền thông tại TPHCM hôm qua 8/1.

Vợ chồng diễn viên Ngọc Lan – Thanh Bình

Sau một năm nghỉ sinh em bé, Ngọc Lan thu hút mọi sự chú ý của ống kính với chiếc đầm trắng bó sát, khoe nụ cười rạng rỡ, vóc dáng gợi cảm. Chồng Ngọc Lan - diễn viên Thanh Bình tháp tùng cô và luôn dành những tình cảm cho vợ mình trong suốt buổi họp báo.

Không chỉ động viên Ngọc Lan sớm trở lại phim trường để thỏa nỗi nhớ nghề, Thanh Bình còn dành phần chăm sóc bé Phôi để vợ an tâm tập trung đóng phim. Trên trang cá nhân của mình, Ngọc Lan luôn dành những lời yêu thương cho chồng- vì Thanh Bình không những là một bạn diễn hợp ý mà còn là một người chồng thương con, chiều vợ, tâm lý, luôn là bến đỗ bình yên cho Ngọc Lan. Nữ diễn viên chia sẻ mình may mắn khi được cả gia đình chồng ủng hộ theo nghệ thuật và luôn dành những lời động viên, an ủi cô. Chính vì thế trong năm 2018, Ngọc Lan sẽ tái xuất liên tục trong các dự án truyền hình, điện ảnh.

Thanh Bình hết mực chiều vợ.

Nữ diễn viên Ngọc Lan đã quay lại phim trường và đảm nhận vai trưởng phòng thư ký Minh Thảo – hội trưởng hội gái ế văn phòng trong dự án sitcom “Bố là tất cả”. Ngọc Lan và Thanh Bình là một cặp “oan gia ngõ hẹp”, giám đốc – thư ký không đội trời chung. Từ một giám đốc lạnh lùng quyết không lấy vợ, Hoàng Khang dần dần “vướng lưới tình’ với cô thư ký Minh Thảo. Hàng loạt tình huống dở khóc dở cười để chinh phục gái ế lâu năm Minh Thảo của Hoàng Khang sẽ mang lại những giây phút thư giãn cho khán giả.

Vợ chồng Ngọc Lan - Thanh Bình và các diễn viên phim "Bố là tất cả".

Nữ diễn viên Ngọc Lan cho biết, người xem sẽ bắt gặp một cô nàng đỏng đánh, nguyên tắc, lắm lời, hài hước nhưng cũng mau nước mắt trong phim. Bên cạnh đó, Ngọc Lan bật mí lí do hai vợ chồng nhận lời tham gia Bố Là Tất Cả sau một năm nghỉ đóng phim vì bận chăm sóc em bé là nằm ở kịch bản hay, đầy tính nhân văn. Chia sẻ về vai diễn “gái ế văn phòng” bị phản bội trong tình yêu, nữ diễn viên cho biết cũng từng có giai đoạn cô nàng không thích yêu nên có thể dễ dàng hoá thân và đồng cảm cùng với nhân vật. Nam diễn viên Thanh Bình còn hài hước chia sẻ rằng ở ngoài đởi cả hai vợ chồng hạn chế tranh cãi nhau vì để dành lên phim sẽ “đối đầu nảy lửa” với nhau.

Hoang Nguyen