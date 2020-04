Vợ ‘Thần sấm' Chris Hemsworth khoe dáng với áo tắm khi đi biển với chồng

Tài tử 37 tuổi và vợ hơn 7 tuổi đưa các con đi thư giãn ở biển sau những ngày ở nhà tránh dịch.

Mặc dù tuổi tác chênh lệch nhưng họ vẫn rất đẹp đôi. Trong khi Chris Hemsworth sở hữu nét điển trai lãng tử và cơ bụng 6 múi thì bà xã anh lại có vóc dáng nuột nà săn chắc, không ai nghĩ cô đã ở tuổi 44 và là mẹ của 3 con.

Elsa Pataky là diễn viên, người mẫu và nhà sản xuất phim người Tây Ban Nha. Người đẹp xứ bò tót nổi tiếng với vai diễn Elena Neves trong loạt phim The Fast and the Furious. Chris Hemsworth sinh ra ở Úc, đóng đinh với vai "Thần sấm" Thor trong bộ phim cùng tên.

Cặp đôi làm đám cưới năm 2010 và có với nhau 3 người con.

Chiều cao khiêm tốn (1m61) nhưng Elsa Pataky vẫn sở hữu vóc dáng cân đối khiến nhiều chị em cùng lứa phải ngưỡng mộ.