Vụ cặp đôi 'thân mật' ở rạp phim: Có thể kiện người tung ảnh 'nóng'

Liên quan đến vụ việc đôi nam nữ bị tung hình ảnh nóng lên mạng gây xôn xao dư luận tại rạp chiếu phim CGV, phóng viên có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Cty Luật ICC xung quanh vụ việc.

Theo luật sư Tùng, tại Khoản 2 Điều 32 Bộ Luật Dân sự 2015 hiện nay cũng quy định một số trường hợp sử dụng hình ảnh của người khác mà không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ.

Cụ thể “Hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng; Hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.”

Như vậy, trong rạp chiếu phim là nơi công cộng, tập trung đông người, do đó việc lắp đặt camera an ninh để ghi hình nhằm mục đích đảm bảo an toàn, an ninh trật tự là không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, để thể hiện tính công khai của việc lắp đặt camera an ninh thì ở những nơi có lắp đặt cần có biển báo hiệu để mọi người được biết.

Tuy nhiên, luật sư Tùng cho rằng: hành vi của đôi nam nữ tại nơi công cộng như vậy trước hết trái với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Ngoài ra, họ cũng có thể bị xem xét xử phạt hành chính đối với hành vi Vi phạm quy định về trật tự công cộng.

“Ở đây, hành vi của đôi nam nữ diễn ra tại nơi công cộng, không phải trong nhà riêng, phòng riêng nên không có việc xâm phạm tới quyền riêng tư” – luật sư Tùng cho biết.

Còn về việc nhân viên của rạp chiếu phim tung hình ảnh nóng của đôi nam nữ lên mạng rõ ràng là sai mục đích của việc lắp đặt camera an ninh.

“Việc sử dụng hình ảnh này không thuộc trường hợp không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ như Khoản 2 Điều 32 Bộ Luật Dân sự 2015 nêu, do đó đã vi phạm quyền về hình ảnh của đôi nam nữ” – luật sư Tùng nói.

Luật sư Tùng cho biết thêm, tại Khoản 3 Điều 32 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định: “Việc sử dụng hình ảnh mà vi phạm quy định tại Điều này thì người có hình ảnh có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật”.

Trước đó, trong những ngày vừa qua trên mạng xôn xao khi 1 trang cá nhân tung những hình ảnh nóng của một cặp đôi khi đang xem phim trong rạp tại hàng nghế Sweetbox (ghế dành cho các cặp đôi có vách ngăn riêng tư) thuộc rạp chiếu phim hệ thống CGV (Công ty CJ CGV Việt Nam).

Trả lời báo chí, phía đại diện CGV cũng thừa nhận những hành động phản cảm của cặp đôi đó diễn ra trong cụm rạp CGV. Lý do của việc quay được những cảnh thân mật đó là do CGV có hệ thống camera giám sát khác, nhân viên của rạp đã theo dõi và chụp lại qua camera rồi tung lên mạng.

Đại diên CGV cũng nói rõ: “Công ty chúng tôi có quy trình chặt chẽ trong việc đảm bảo quyền lợi thông tin của khách hàng. Mục đích đặt camera để kiểm soát các vấn đề an ninh hay ghi nhận lại những sự cố ngoài ý muốn cần xử lý nếu có. Chúng tôi chỉ sử dụng hình ảnh từ camera cho các mục đích trên, không sử dụng cho các mục đích khác. Chúng tôi rất bất ngờ và lấy làm tiếc về sự việc này. Điều này chưa từng xảy ra ở CGV từ trước đến nay”.

Trước sự cố trên, CGV cũng đã tạm thời đình chỉ nhân viên vi phạm và đang làm rõ mục đích của nhân viên này. Ngoài ra, CGV cũng sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ khách hàng và các bên để giải quyết sự cố này.

Thanh Hà