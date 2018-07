Vụ đạo diễn 'Kong' bị đánh: Hai nghi can quốc tịch Canada đã bỏ trốn

Rạng sáng ngày 9/9/2017, ông Jordan cùng bạn đến chơi ở 1 quán bar thuộc địa bàn Quận 1, TPHCM và trong lúc anh nói chuyện với một cô gái thì xảy ra mâu thuẫn với cùng 1 nhóm khác đang ở bar.

Theo lời kể của vị đạo diễn 33 tuổi, trước đó cô gái mà anh trò chuyện từng bị nhóm trên quấy rối ngay đối diện bàn của anh, do đó khi nhóm trên đến bàn Jordan, cô gái này đã từ chối rời khỏi bàn của anh để tham gia cùng nhóm người đàn ông kia.

Ngay lúc đó, Jordan bị nhóm này lao vào đánh túi bụi vào bụng và đầu, anh gục xuống sàn, cuộn tròn người che chắn, tuy nhiên những cú đá, cú đập chai vẫn liên tục đổ xuống đầu và thúc vào xương sườn của đạo diễn người Mỹ từ nhiều phía, khiến máu chảy rất nhiều.

Cuối cùng Jordan thoát ra khỏi quán bar với một mảnh chai rượu sâm banh còn dính vào đầu và được đưa đến một bệnh viện tại Quận 7 TP.HCM, anh được xác định là bị vỡ hộp sọ, bị sưng tím, xuất huyết và tổn thương túi khí não.

Vết thương của Jordan sau vụ ẩu đả tại Việt Nam.

Ngày 11/9/2017, các trang tin tức của Việt Nam đồng loạt đưa tin về sự việc này với nội dung về việc đạo diễn Kong bị tấn công ở Sài Gòn.

Sau thời gian nằm viện 10 ngày ở Việt Nam, Vogt-Roberts trở lại California, Mỹ để điều trị bổ sung.

Nhiều tháng sau, Jordan vẫn bị ám ảnh về cuộc tấn công đó, lâm vào trạng mệt mỏi, trầm cảm và dùng nhiều cách để quên đi nỗi ám ảnh này. "Tôi đã thử nhiều cách từ việc uống nhiều rượu, tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, tập thiền, đọc sách, tập vật lý trị liệu. Nhưng mọi thứ đều không thật sự hiệu quả", đạo diễn 33 tuổi cho biết.

Mới đây, chia sẻ mới đây trên các báo nước ngoài, đạo diễn bom tấn Kong: Skull Island, đại sứ du lịch Việt Nam - Jordan Vogt-Roberts cho biết tháng 1/2018, ông về Việt Nam để tìm hiểu rõ vụ việc. Jordan cũng kể chi tiết vụ hành hung, ông bị đập chai rượu vào đầu, bị thương khá nặng do vỡ hộp sọ, xuất huyết và tổn thương túi khí não. Nhờ sự giúp đỡ từ các nguồn tin và chính quyền Canada, ông biết được hai nghi phạm tấn công mình là Kenny Cuong và Billy Trần.

Jordan nổi tiếng ở Việt Nam với vai trò đạo diễn phim Kong: Skull Island (Kong: Đảo đầu lâu) năm 2017 do chính Jordan làm đạo diễn và có 70% bối cảnh ở Việt Nam.

Ngày 12/7, theo Vnexpress, công an TP HCM xác định 2 Việt kiều cầm đầu vụ tấn công đạo diễn Kong: Skull Island trong quán bar đã xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Nguồn tin của VnExpress cho biết, Công an TP HCM gặp khó khăn trong việc truy bắt những kẻ đánh ông Jordan Vogt-Roberts (33 tuổi, đạo diễnKong: Skull Island) trọng thương tại quán bar ở quận 1 hồi tháng 9 năm ngoái.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra xác định nhóm Việt kiều Canada là nghi can, trong đó Kenny Cuong và Billy Trần là hai kẻ cầm đầu. Theo hồ sơ cảnh sát nắm được, hai người này liên quan nhiều đến hoạt động tội phạm ma tuý ở nước ngoài.

Tuy nhiên, phía ông Jordan Vogt-Roberts ngay khi vừa xảy ra vụ ẩu đả lại không trình báo sự việc cho cảnh sát khu vực ngay mà gửi thư cho Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam. Đến chiều hôm sau Công an quận 1 mới biết sự việc do Sở Du lịch TP HCM gửi thông báo, vậy nên khi Công an TP HCM vào cuộc điều tra thì các nghi can đều đã bỏ trốn.

"Nhóm này bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi ẩu đả với nạn nhân. Cảnh sát nỗ lực truy bắt nhưng phần lớn nghi can đã lấy danh tính khác, xuất cảnh sang Canada. Canada không nằm trong những nước ký hiệp ước dẫn độ với Việt Nam", ông này nói.

Jordan Vogt-Roberts sinh năm 1985 ở Royal Oak, bang Michigan (Mỹ), anh được khán giả Việt biết đến nhiều nhất qua bộ phim bom tấn Kong: Skull Island (Kong: Đảo đầu lâu) năm 2017 do chính Jordan làm đạo diễn và có 70% bối cảnh ở Việt Nam. Tác phẩm đạt doanh thu 566 triệu USD toàn cầu, đồng thời thu 170 tỷ đồng (tương đương 7,5 triệu USD) ở Việt Nam - cao thứ hai lịch sử màn ảnh Việt.

Ngày 13/3, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts được Bộ VHTTDL bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hoa Kỳ và Vương quốc Anh giai đoạn 2017-2020 và có nhiệm vụ tham gia quảng bá, xúc tiến du lịch Việt.

Được biết, dù bị tấn công, song ông khẳng định điều này không thay đổi tình yêu của mình đối với Việt Nam, "Không có nỗi đau nào có thể khiến tôi dừng cảm kích về Việt Nam" Jordan nói.

Lộc Liên

Tổng hợp