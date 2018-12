Vũ Thắng Lợi - 'Cậu bé vàng' trong làng nhạc đỏ

Được như thế anh cho rằng mình có các quý nhân phù trợ. Âu cũng là sự “đền bù” cho thời thơ ấu gian khó và lận đận những ngày đầu đến với âm nhạc. Đêm nhạc sắp tới không hẳn là liveshow đầu tay của Lợi. Từ 2014, Lợi khi đó mới 29 tuổi đã có show giới thiệu album đầu tiên đàng hoàng tại rạp Công Nhân. Tất cả đều do Mỹ Thanh tài trợ thực hiện. Mà công ty này chẳng hề đòi hỏi gì ở một ca sĩ tay trắng như Lợi.

May mắn khởi đầu từ bài hát mới Cám ơn mẹ (Đức Trịnh) mà Lợi hát từ vòng loại Sao Mai và được chú ý. Đến vòng loại miền Trung, được tin bố bị tai biến suýt nữa Lợi bỏ thi. May cuối cùng con được giải, bố cũng qua khỏi.

Cái may tiếp theo là chương trình Bài hát Yêu thích ra đời cần nhiều giọng ca trẻ, bài hát mới. Lợi và Cám ơn mẹ đương nhiên được chọn. Nhờ tham gia chương trình này, Lợi gặp nhạc sĩ Hồng Kiên- giám đốc âm nhạc của Mỹ Thanh và được đưa vào In the Spotlight số 7 Người Hà Nội. Chương trình gây hiệu ứng tốt, Mỹ Thanh tiếp tục đầu tư cho Vũ Thắng Lợi ra đĩa… Trước thềm đêm hòa nhạc lớn chưa xin được tài trợ, Lợi thật thà: “Tôi đang tay bo hết. Cũng hy vọng anh em bạn bè đồng nghiệp… mua vé ủng hộ”.

Lợi sinh ra ở vùng quê nghèo. Mặc dù bố có nghề chụp ảnh thời bấy giờ có thể hái ra tiền, nhưng ông lại có tính nghệ sĩ. Ảnh của khách bao giờ ông cũng rửa thành 2 bộ. Một bộ trả khách, một bộ lưu lại. Cũng có khi khách phải tìm đến nhà để xin ảnh cụ thân sinh về thờ chẳng hạn… Kết quả đầy một nhà ảnh nhưng lại không có nổi chiếc tivi. Đến khi tích được hơn triệu mua chiếc vô tuyến đen trắng thì lại gặp đúng tay lừa đảo, mất trắng luôn. Dù cùng làng nhưng cũng chả đòi được… Đâm ra loại hình nghệ thuật đầu tiên Lợi được tiếp cận lại là cải lương. Đó là hồi bố Lợi xin theo đoàn cải lương để chụp ảnh kiêm làm bảo vệ, đem cả nhà theo. Theo đoàn phải ngủ ổ rơm, bù lại ngày nào cũng được xem cải lương, Lợi thuộc cả vở luôn. Đến tận khi ra Hà Nội học, Lợi mới biết mua đĩa để nghe nhạc.

Con đường đến thủ đô cũng vòng vèo. Hồi học cấp 3, Lợi đã tham gia văn nghệ ở trường, rồi xin đi phục vụ quán cà phê để thỉnh thoảng được lên hát ké. Ôm mộng làm ca sĩ nên tốt nghiệp cái là nộp hồ sơ vào thẳng ĐH Nhạc viện mà không biết cần phải qua Trung cấp. Hồ sơ không được chấp nhận, Lợi về ôn một năm nhưng thi vẫn trượt, đành quay về tỉnh học. Học trường nghệ thuật tỉnh một năm, may tự nhiên trường Quân đội lại mở khóa đào tạo đầu tiên và duy nhất tại Vinh. Lợi thi và lại đỗ, sau đó đến bậc Cao đẳng mới ra Hà Nội học. Hiện anh thuộc biên chế đoàn Nghệ thuật Quân khu 2 và đang học Cao học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia.



Đêm diễn Khát vọng tình cờ thế nào toàn hội tụ các anh tài có chiều cao khiêm tốn từ Trọng Tấn, Lan Anh, Uyên Linh đến cả MC Lê Anh. Bố mẹ không hề lùn nên Lợi đoán hồi đang tuổi lớn chắc phải gánh nước nhiều quá (mỗi ngày 30 gánh từ giếng làng về nhà) nên chỉ cao được đến thế. Lợi không phủ nhận mình là một trong những sinh viên trường nhạc chịu ảnh hưởng Trọng Tấn và cả Anh Thơ: “Hồi đó, với sinh viên chúng tôi, anh chị như những tượng đài để mình noi theo, có bắt chước cũng là chuyện thường. Ca sĩ nào chả có thần tượng, dựa vào để học hỏi sau đấy mình phải tách dần ra để khẳng định mình. Tôi nghĩ mình làm được điều đó”.

“Tôi thấy mình quá may mắn gặp được quý nhân trong cuộc sống, quý nhân trong âm nhạc. Theo tôi giải thưởng là bước đệm nhưng không quá quan trọng. Nhiều ca sĩ đâu cần giải thưởng vẫn phát triển nếu đi đúng hướng và may mắn gặp ê-kíp tốt”.

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi



NGUYỄN MẠNH HÀ