Xôn xao thiệp cưới của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý

Bức ảnh chụp thiệp cưới in tên Hồ Ngọc Hà và Kim Lý được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn và mạng xã hội khiến nhiều người bán tín bán nghi.

Hình ảnh được cho là thiệp cưới của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý khiến dư luận hoang mang.