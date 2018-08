Xôn xao tin diễn viên ‘Sắc đẹp ngàn cân’ Kim Ah Joong qua đời

Tuy nhiên, ngay lập tức, công ty quản lý của cô đã phủ nhận tin đồn này: “Đây là điều khiến mọi người rối tung lên. Kim Ah Joong hiện đang bận rộn với lịch đóng phim của cô ấy. Chúng tôi không biết ai đã tung tin thất thiệt này.”

Bộ phim gần đây nhất của Kim là “Deserving of the Name”. Hiện người đẹp đang bận rộn đóng phim mới “Bad Guys: The Movie”.