Xót xa những nghệ sĩ Việt qua đời trong năm 2017

1. Nguyễn Hoàng

Sau 2 năm chiến đấu với bệnh tật, diễn viên Nguyễn Hoàng đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Long An vào lúc 22 giờ ngày 17/11, hưởng dương 51 tuổi. Đám tang Nguyễn Hoàng được tổ chức tại quê nhà. Lễ an táng được tổ chức tại xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Diễn viên Nguyễn Hoàng qua đời sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật.

Diễn viên Nguyễn Hoàng sinh năm 1967, quê ở Tân An, Long An. Anh từng là phóng viên mảng thể thao của báo Long An trước khi theo nghiệp diễn xuất từ năm 1991. Trong suốt sự nghiệp, Nguyễn Hoàng gây ấn tượng với nhiều vai diễn như: bác sĩ Tâm (Vũ điệu tử thần), Cử Hùng (Nợ đời), thiếu tá Phước (Trái đắng), công tử Albert Tú ( Đất và lửa), đại úy tình báo Nguyễn Mạnh Cường (Bông hồng trà).

2. Thiên Lộc

Thiên Lộc qua đời vào tối 26/12 vì bị xe tải tông khi đang di chuyển trên đường đoạn thị xã Dĩ An, Bình Dương. Diễn viên trẻ tử vong vì thắng gấp khi đi xe máy và ngã vào bánh sau của xe container. Sau khi qua đời diễn viên Thiên Lộc được đưa về chùa Pháp Thường ở xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Lễ hỏa táng được tổ chức vào sáng 29/12 tại Nhà tang lễ ở Quận 9, Tp.HCM.

Thiên Lộc qua đời khi tuổi đời rất trẻ

Thiên Lộc (tên thật Nguyễn Văn Toản, sinh năm 1993), anh tốt nghiệp khóa K37, Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Nhờ chất giọng trầm ấm, Thiên Lộc từng có thời gian làm phát thanh viên tại đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vũng Tàu. Thiên Lộc còn tham gia biểu diễn ca nhạc và thường xuyên hát tại các chương trình văn nghệ mang ý nghĩa thiện nguyện.

3. Chí Ngôn và Gia Khang (nhóm nhạc ATA)

Tối 16/12, ca sĩ Chí Ngôn (32 tuổi) và Lâm Gia Khang (26 tuổi) của nhóm ATA qua đời sau một tai nạn đâm vào xe tải tại Bình Phước. Vụ va chạm mạnh khiến 2 nghệ sĩ tử vong tại chỗ. Người thân Lâm Gia Khang cho biết hôm xảy ra tai nạn, anh cùng Chí Ngôn về thăm gia đình ở Bình Phước.

Ca sĩ Gia Khang (trái) và Chí Ngôn (phải)

Cả 2 đã thành lập nhóm nhạc ATA và bắt đầu đi diễn vào khoảng năm 2012. Chí Ngôn và Gia Khang đều được đồng nghiệp nhật xét là người khá hiền lành và hòa đồng. Sự ra đi đột ngột của 2 ca sĩ trẻ khiến gia đình, đồng nghiệp cũng như fans hâm mộ không khỏi bàng hoàng, thương tiếc.

4. Khánh Nam

Ngày 26/9, nghệ sĩ Khánh Nam nhập viện và được chẩn đoán bị xuất huyết não, tổn thương ở phổi, gan. Sau ca mổ tình hình sức khỏe của anh không mấy khả quan và phải đưa về nhà tại Quận 8, Tp.HCM. Ngày 27/9, nghệ sĩ Khánh Nam đã về với thế giới bên kia, hưởng hương 52 tuổi.

Nghệ sĩ Khánh Nam qua đời khiến nhiều người bàng hoàng, xót xa.

Nghệ sĩ Khánh Nam sinh năm 1965 tại Đồng Nai. Thuở nhỏ, anh bỏ gia đình theo gánh hát cải lương. Sau này, cải lương thoái trào, anh chuyển sang diễn kịch. Anh có những vở diễn ghi dấu ấn trong lòng khán giả tại sân khấu kịch Sài Gòn như: "Ai làm bác sĩ", "Tình em bán kẹo"... Anh cũng thành lập nhóm hài mang tên mình vào năm 2003. Những vở diễn gắn với tên tuổi của nhóm gồm: "Liên khúc 3 thời đại", "Lô cốt ơi, Lô cốt"... Anh từng giành giải nhất tại Liên hoan sân khấu hài Nụ cười xanh 2011 do Hội sân khấu TP.HCM tổ chức. Năm 2013 lần đầu anh tổ chức live show "Danh hài Khánh Nam: 30 năm tằm vương tơ" tại phòng trà Nam Quang.

5. Tô Thanh Tùng

Sáng 19/7, nhạc sĩ Tô Thanh Tùng qua đời tại Bệnh viện Sa Đéc sau hai năm chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt, hưởng thọ 73 tuổi. Lễ viếng và đưa tang nhạc sĩ "Giã từ" được tổ chức vào ngày 20/7. Di thể nhạc sĩ gạo cội được an táng tại quê nhà Đồng Tháp - theo đúng di nguyện lúc sinh thời.

Sự ra đi của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng để lại niềm tiếc thương vô hạn.

Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng sinh năm 1944 tại Hồng Ngự, Đồng Tháp. Ông là nhạc sĩ dòng nhạc vàng thế hệ đầu tiên của Việt Nam. Những sáng tác nổi tiếng của ông có thể kể đến như: "Ai về Đồng Tháp", "Giã từ", "Giăng câu", "Sao anh nỡ đành quên"...

6. Hoàng Thắng

Sau thời gian dài chiến đấu với bệnh ung thư phổi, "Cậu giời" Hoàng Thắng đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 23/4/2017 tại Bệnh viện K, Tân Triều, Hà Đông.

Diễn viên Hoàng Thắng qua đời vì bệnh ung thư phổi, hưởng thọ 63 tuổi

Diễn viên Hoàng Thắng thành danh sau một vai phản diện kinh điển trong bộ phim truyền hình "Đêm hội long trì" của cố đạo diễn Hải Ninh. Sau "Đêm hội long trì", vào cuối những năm 1990 đầu những năm 2000, Hoàng Thắng vẫn xuất hiện đều trong nhiều bộ phim truyền hình như: "Mảnh đời của Huệ", "Con ngựa bốn vó trắng", "Truy lùng băng quỷ gió", "Bụi hồ"...

7. Thanh Sang

Thanh Sang là một trong những nghệ sĩ cải lương gạo cội của làng văn nghệ Việt Nam. Từ những năm đầu thế kỷ 20 sức khỏe của ông đã ngày càng suy yếu. Tuy các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng bệnh tình ngày càng trở nặng khiến ông không thể qua khỏi. Cố nghệ sĩ qua đời ở tuổi 74.

Nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang đã qua đời tại nhà riêng vào ngày 21/4, hưởng thọ 74 tuổi.

Nghệ sĩ Thanh Sang, tên thật là Nguyễn Văn Thu, sinh năm 1943, tại xã Hòa Hiệp, Phước Hải, Bà Rịa - Vũng Tàu. Dấn thân vào làng cải lương từ cuối thập niên 1950, ông ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua rất nhiều vai diễn lớn nhỏ có thể kể đến như: Quách Tĩnh (trong vở Anh hùng xạ điêu), Lục Vân Tiên (trong vở Kiều Nguyệt Nga), Tạ Tử Lăng (trong vở Cô gái khi rừng mới sang thu)... Nhưng vai diễn gây ấn tượng mạnh và giúp ông gặt hái được Huy chương vàng - giải Thanh Tâm chính là Tạ Tốn (trong vở Cô gái Đồ Long).

8. Duy Thanh

Nghệ sĩ Duy Thanh đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 19 giờ 35 phút, ngày 14/4 tại bệnh viện Ung bướu Hà Nội vì căn bệnh ung thư quái ác.

Người thân, bạn bè đồng nghiệp và khán giả khắp nơi đều vô cùng đau xót và thương tiếc trước sự ra đi của một người nghệ sĩ tài năng, tận tụy và đam mê với nghề.

Trong thời gian chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo nghệ sĩ Duy Thanh

vẫn giữ tâm trạng lạc quan, vui vẻ

Nghệ sĩ Duy Thanh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều vai diễn phản diện trong các bộ phim được yêu thích như: "Săn bắt cướp", "Ngọn đèn trong mơ", "Tráng sĩ bồ đề", "Đất và người", "Khi đàn chim trở về", "Chạy án"...

9. Hương Duyên

Cũng trong ngày 14/4, điện ảnh Việt lại mất đi một nghệ sĩ nữa là diễn viên Hương Duyên. Sáng (16/4), lễ truy điệu của nghệ sĩ Hương Duyên đã diễn ra. Chị ra đi để lại hai đứa con bơ vơ. Trong đó, chị có một con gái còn chưa học hết trung học phổ thông.

Diễn viên Hương Duyên qua đời, để hai con mồ côi cả cha lẫn mẹ

Hương Duyên là diễn viên phim truyền hình nổi tiếng khu vực miền Bắc, chị tên thật là Nguyễn Thị Duyên, công tác tại Nhà hát kịch Hà Tây (cũ). Chị thường gắn liền với những vai diễn hiền lành, chất phác ở các vùng quê Bắc Bộ.

10. Lê Mộng Hoàng

Ngày 24/2, đạo diễn Lê Mộng Hoàng qua đời để lại nỗi đau lớn trong lòng người thân, những nghệ sĩ mến mộ ông và đây là một mất mát lớn của nền điện ảnh nước nhà. Ông qua đời vì tai biến mạch máu não, bệnh tim và tiểu đường. Linh cữu của cố đạo diễn được chuyển đến chùa Vĩnh Nghiêm để đồng nghiệp và học trò đến viếng. Sau đó, linh cữu của ông được an táng tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương.

Đạo diễn Lê Mộng Hoàng trút hơi thở cuối cùng vào ngày 24/2

Đạo diễn Lê Mộng Hoàng sinh ra trong một gia đình có truyền thống Nho giáo ở Huế. Ông sinh năm 1929. Ông từng là đạo diễn của nhiều bộ phim nổi tiếng như: "Bụi đời", "Mãnh lực đồng tiền", "Xin đừng bỏ em", "Chiều kỷ niệm",...

Theo Ngôi sao