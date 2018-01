Xuân Bắc xác nhận sẽ quay trở lại Ơn giời! Cậu đây rồi!

NSƯT Xuân Bắc là gương mặt MC suốt 4 mùa của Ơn giời! Cậu đây rồi! và nhận được rất nhiều cảm tình của khán giả truyền hình. Chính vì vậy, việc MC Xuân Bắc vắng mặt trong 2 số mới đây của Ơn giời! Cậu đây rồi! đang khiến khán giả rất thắc mắc, thay vào đó là hai nghệ sĩ hài Trấn Thành, Trường Giang.

Trước những nghi vấn của khán giả về việc nghỉ dẫn chương trình này, tối 16.1, trên trang Facebook cá nhân, NSƯT Xuân Bắc đã chính thức lên tiếng. Trong chia sẻ của mình, NSƯT Xuân Bắc nói rằng anh không đồng tình với những khán giả tỏ thái độ thiếu tôn trọng với Trấn Thành và Trường Giang khi thay anh dẫn Ơn giời! Cậu đây rồi! 2 số vừa qua.

"Ơn giời! Cậu đây rồi! 4 mùa đã có rất nhiều nghệ sĩ tham gia với nhiều tình huống đem lại tiếng cười cho khán giả. Chẳng dễ gì mà một người tham gia từ đầu như tôi có thể xa được chương trình bởi đó là một phần trong con đường nghệ thuật, trong công việc mà tôi cống hiến suốt thời gian qua. Hơn thế nữa, Ơn giời! Cậu đây rồi! cũng cho tôi rất nhiều kinh nghiệm mới, trải nghiệm mới và mối quan hệ mới với anh em đồng nghiệp hai miền Nam, Bắc.

Hôm nay tôi mới lên tiếng về việc Trấn Thành, Trường Giang thay tôi làm MC trong Ơn giời! Cậu đây rồi!. Tôi rất phản đối những phản ứng tiêu cực của khán giả đối với Trấn Thành và Trường Giang. Các bạn ấy dẫn rất hay và rất vui, đã giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ MC trong 2 đêm vừa rồi khi tôi bận công việc không thể tham gia ghi hình chương trình. Tôi muốn chia sẻ với mọi người rằng hãy ủng hộ tất cả các nghệ sĩ chúng tôi và hãy ủng hộ Ơn giời! Cậu đây rồi!. Tôi sẽ làm thật hay để không phụ lòng mọi người. Hãy yên tâm, Xuân Bắc sẽ quay trở lại!" - NSƯT Xuân Bắc bày tỏ.

Ngay sau khi đoạn video này của NSƯT Xuân Bắc được chia sẻ, các fan đã rất vui mừng khi sắp được gặp lại MC vui tính với câu nói đã tạo nên thương hiệu ở Ơn giời! Cậu đây rồi! - Cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc?. Bên cạnh đó, cũng nhiều khán giả đoán rằng vì bận tập Táo quân 2018 nên NSƯT Xuân Bắc mới vắng mặt ở Ơn giời! Cậu đây rồi! và dành cho nghệ sĩ sự cảm thông cùng những lời khen "có cánh".

Trước đó có thông tin Xuân Bắc nghỉ dẫn chương trình Ơn giời! Cậu đây rồi là do bị Hoài Linh và các nghệ sĩ khác chèn ép. Trong tập 6, Trấn Thành bất ngờ phát biểu lý do Xuân Bắc vắng mặt là do "thói quen ăn ở": "Tôi nghĩ lý do đó không khác hơn là do ăn ở. Thưa quý vị, sở dĩ anh Xuân Bắc vắng mặt cũng là do thói quen đọc thư của anh ấy. Ba mùa trước có đọc thư đâu, mùa này bày đặt đọc làm chi cho người ta gửi ý kiến về chương trình. Chương trình thấy đúng thực hiện luôn mới chết".

Trong khi đó, khi được hỏi về sự vắng mặt của Xuân Bắc có gây thiếu vắng, NSƯT Hoài Linh nhận định: “Vắng Xuân Bắc chương trình vẫn đủ đầy”. Những câu nói của hai danh hài đã dấy lên tin dồn mâu thuẫn nội bộ. Nhiều người cho rằng Hoài Linh không thích Xuân Bắc nên đã dùng thế lực của mình để can thiệp khiến nam danh hài không thể dẫn chương trình được nữa?

Tuy nhiên, quản lý của nghệ sĩ Hoài Linh đã lên tiếng khẳng định không hề có chuyện chèn ép trong chương trình này, mối quan hệ của các nghệ sĩ rất tốt.

