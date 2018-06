Ý đăng quang vô địch Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018

Tới dự đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2018 có ông Trần Thanh Mẫn- Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; ông Nguyễn Ngọc Thiện- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, các cơ quan Trung ương và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, các vị khách quốc tế gồm Đại sứ các nước Áo, Tây Ban Nha, Brazil, CH Séc, Israel, Marốc, Indonesia, Italia, Tổng lãnh sự Pháp… đại diện các cơ quan thông tấn báo chí cùng 17.000 khán giả đến từ khắp mọi miền đất nước và du khách quốc tế.

Với chủ đề “Nhịp cầu Hữu nghị”, đêm cuối cùng của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng -DIFF 2018 đã mang đến cho khán giả những tinh hoa, tâm huyết và công phu nhất từ những người làm chương trình, các nghệ sĩ và hai đội pháo hoa đại diện cho hai quốc gia Mỹ & Ý.

Phát biểu tại đêm chung kết DIFF 2018, ông Trần Văn Miên – Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức lễ hội khẳng định: “DIFF 2018 đã thành công tốt đẹp khi cống hiến cho khán giả những màn trình diễn đẹp mắt, quyến rũ, hoành tráng của 8 đội thi đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ: Ba Lan, Pháp, Mỹ, Ý, Hồng Kông-Trung Quốc, Thuỵ Điển, Bồ Đào Nha và đội chủ nhà Đà Nẵng-Việt Nam. Bên cạnh pháo hoa, những chương trình nghệ thuật đặc sắc quy tụ những ngôi sao hàng đầu cùng những hoạt động đồng hành sôi nổi, đầy sắc màu đã đem đến cho nhân dân thành phố và du khách một không khí lễ hội sôi động, náo nhiệt suốt hai tháng qua, góp phần khẳng định hơn nữa thương hiệu sự kiện của thành phố bên bờ sông Hàn thơ mộng”.

Biểu diễn nghệ thuật

Một Đà Nẵng rộn ràng sức trẻ, rực rỡ sắc màu pháo hoa được nhóm nhạc OPLUS cùng các vũ công đến từ 5 nhóm múa trong nước và Ukraine vẽ lên qua ca khúc DIFF “Những ước mơ rạng ngời”. Đêm pháo hoa cuối cùng đã được khởi đầu với những xúc cảm hân hoan như thế.

Sự sôi động, mạch nguồn hữu nghị được kết nối qua liên tiếp các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu và thể hiện bởi những tên tuổi ca sỹ hàng đầu Việt Nam như Hồ Ngọc Hà, Phương Linh, Đinh Hương, Sao Mai Phạm Thùy Dung… Roar, Fireworks, Imagine, We are the world, Dòng sông tha thứ, Liên khúc Hoa thơm bướm lượn và Bướm mơ hay Vivo Per Lei phấn khích đậm chất Ý… mỗi ca khúc, vũ điệu trong chương trình nghệ thuật đêm chung kết đều được lựa chọn và thiết kế để cùng với âm thanh ánh sáng trên sân khấu lộng lẫy làm nên những nhịp cầu hoàn hảo, tôn vinh tình bằng hữu, tôn vinh Đà Nẵng, Việt Nam.

Tài năng, sự sáng tạo và đam mê dành cho nghệ thuật pháo hoa đã đưa hai đội Atlas PyroVision (Mỹ) và Martarello S.R.L (Ý) xuất sắc lọt vào chung kết. Trong cuộc tranh tài cuối cùng để giành ngôi vô địch DIFF 2018, hai đội một lần nữa khiến khán giả không ngừng reo lên trong ngạc nhiên và phấn khích, trước những hình khối và sắc màu pháo hoa ngoạn mục được trình diễn bởi kỹ thuật xuất sắc và âm nhạc chạm tới tận cùng cảm xúc.

Pháo hoa của đội Mỹ

Màn trình diễn pháo hoa của đội Mỹ khắc họa những cây cầu mở lối ước mơ, khát vọng tốt đẹp của các dân tộc tìm đến với nhau và tạo nên sức mạnh gắn kết ngay giữa mảnh đất yên bình và mến khách Đà Nẵng. Sắc màu ảo diệu của pháo hoa qua hàng loạt hiệu ứng độc đáo, những bản nhạc ngợi ca đủ cung bậc tình bạn, tình hữu nghị của đội Mỹ đã thực sự chinh phục khán giả đêm chung kết.

Trong khi đó, “đương kim vô địch” Ý đã chơi một bản giao hưởng vô cùng lãng mạn nhưng cũng hết sức sống động bằng âm thanh và ánh sáng trên bầu trời Đà Nẵng. Ở đó, những chuyến tàu chở ước mơ và sự lạc quan, tình hữu nghị được dẫn dắt bằng âm nhạc Ý tinh tế, để khán giả thăng hoa không ngừng trong những khoảnh khắc muôn sắc màu pháo hoa bung nở.

Cúp vô địch và phần thưởng 10.000 USD đã một lần nữa thuộc về đội Ý, trong niềm vui vỡ òa của những “nghệ sỹ pháo hoa” đến từ xứ sở hình chiếc ủng, và trong sự phấn khích hân hoan của khán giả cũng như Ban tổ chức DIFF 2018.

Màn trình diễn pháo hoa ấn tượng của đội Ý Màn pháo hoa đội Ý

Một mùa pháo hoa nữa đã thành công, với những dấu ấn tăng trưởng đầy khích lệ. Theo ông Trần Chí Cường – Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng: “Trong hai tháng diễn ra Lễ hội pháo hoa, lượng khách du lịch tới Đà Nẵng đã cán mốc 1.581.558 lượt khách, tăng 25,54% so với cùng kỳ 2017. Lượng khách tăng cao, công suất phòng khách sạn trong thời gian diễn ra lễ hội luôn đạt từ 70-90%, dù Đà Nẵng đã có thêm 7.355 phòng khách sạn phục vụ du khách so với cùng kỳ năm 2017. Nhờ nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, đặc biệt là đơn vị thực hiện – Tập đoàn Sun Group, công tác tổ chức DIFF 2018 đã được tiến hành chuyên nghiệp, đảm bảo an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường”.

Đóng góp không nhỏ cho thành công lớn của DIFF 2018 là gần 4.300 cán bộ, nhân viên của các Sở, ban, ngành thành phố, chiến sỹ an ninh, công an nhân nhân dân, lực lượng phòng cháy chữa cháy, bộ đội biên phòng, bác sĩ, nhân viên ngành viễn thông, ngành điện, lực lượng dân phòng, nghệ sỹ, diễn viên và cán bộ, nhân viên của Sun Group cùng hàng trăm nhân viên các nhà thầu.

Nhận định về Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng- DIFF 2018, ông Huỳnh Văn Hùng- Giám đốc Sở Văn hóa & Thể Thao TP. Đà Nẵng nói: “Đây là sự kiện văn hóa giải trí du lịch đặc sắc, góp phần đáng kể trong việc thay đổi bộ mặt của du lịch Đà Nẵng, biến thành phố trở thành một điểm đến tưng bừng, rực rỡ suốt hai tháng hè với các đêm trình diễn pháo hoa, nghệ thuật và nhiều sự kiện đồng hành hấp dẫn như Carnival đường phố.

Với quy mô tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, đẳng cấp của DIFF, chúng tôi hy vọng rằng, Đà Nẵng sẽ xúc tiến nhanh các thủ tục cần thiết để thành phố sớm có khu vực trình diễn pháo hoa riêng với khán đài lớn hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong những năm tới, cũng như tạo không gian đủ rộng lớn và an toàn tuyệt đối để các đội pháo hoa thỏa sức sáng tạo, cống hiến những màn trình diễn ngoạn mục hơn nữa cho khán giả”.

Đội Ý nhận giải vô địch

Đại diện đơn vị tổ chức thực hiện Lễ hội – Tập đoàn Sun Group- ông Đặng Minh Trường- Tổng Giám đốc Sun Group cho biết: “Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2018 đã được đầu tư với tổng chi phí 139.476.000.000 VND. Số kinh phí từ các nhà tài trợ (bao gồm cả hiện vật được quy đổi) tương đương 43.950.000.000 VND. Tổng số vé xem pháo hoa phát hành là 82.926 vé, trong đó số vé biếu tặng là 47.694 vé. Doanh thu từ bán vé là 14.790.275.000 VND”.

“Không thể coi doanh thu từ bán vé xem pháo hoa là một sự thành công của đơn vị tổ chức. Nhưng Sun Group, với tâm huyết được đóng góp cho sự phát triển của kinh tế - xã hội Đà Nẵng nói chung và du lịch Đà Nẵng nói riêng, đã và sẽ tiếp tục đồng hành, chung tay cùng với lãnh đạo và người dân thành phố để đưa Đà Nẵng, trong kế hoạch dài hạn của DIFF, đạt đến mục tiêu lớn nhất là trở thành ‘thành phố pháo hoa’ mới của châu Á”, ông Đặng Minh Trường nói.

Năm thứ hai được Tập đoàn Sun Group tổ chức với diện mạo mới, quy mô mới, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã tiếp tục khẳng định vị thế “Điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á” của thành phố Đà Nẵng. Với chất lượng được nâng tầm qua từng năm, DIFF đang trở thành sự kiện được du khách trong và ngoài nước mong chờ mỗi khi hè đến, thành niềm tự hào của người Việt Nam nói chung và người dân Đà Nẵng nói riêng mỗi khi nhắc đến một lễ hội đẳng cấp quốc tế làm nên thương hiệu cho du lịch nước nhà.

PV