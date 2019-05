Yêu Nhung Kate 7 năm chưa cưới và câu trả lời bất ngờ của Johnny Trí Nguyễn

Mới đây, chia sẻ trên trang cá nhân của mình, nam diễn viên Johnny Trí Nguyễn thẳng thắn trả lời câu hỏi liên quan tới chuyện tình yêu với Nhung Kate. Theo đó, khi được hỏi về “cái kết đẹp” sau nhiều năm bên nhau, Johnny Trí Nguyễn cho hay: “Theo kịch bản phim thì khi tới “cái kết” là hết phim. Truyện cổ tích nào cũng vậy, ở cao trào công chúa cưới hoàng tử xong là hết truyện vì nếu viết tiếp thì truyện phải đi tới thoái trào. Đây là định luật của thiên nhiên. Với nhân loại thì chuyện “cưới” không liên quan tới “tình yêu”. Chưa cưới vẫn có thể yêu và ngược lại.



“Cưới hỏi” là hình thức ràng buộc phát từ mong muốn được bình an của lòng người. Nhưng kèm kẹp không đem lại bình an thật sự. Động vật nào khi bị trói buộc cũng tự nhiên muốn tháo gỡ ra đi. Vì tự do là bản chất của trái tim”.

Về phía Nhung Kate, cô từng trả lời báo chí và khẳng định bản thân không nghĩ nhiều tới chuyện cưới, sinh con với Johnny Trí Nguyễn. Nhung Kate thổ lộ, cô đang thỏa mãn với hiện tại của mình và không muốn thay đổi điều gì.

“Những việc như kết hôn, sinh con thực ra chỉ là dục. Và khi con người ta ở trạng thái thỏa mãn là khi những cái dục đó không thể ảnh hưởng đến. Tôi không mong muốn thêm bất cứ thứ gì, như thế này là được, là đủ”- Nhung Kate nói.

Johnny Trí Nguyễn và Nhung Kate đã có 7 năm gắn bó bên nhau. Sau khi chia tay diễn viên Ngô Thanh Vân, Johnny Trí Nguyễn sống ở võ đường của mình bên bạn gái Nhung Kate và ít tham gia các hoạt động showbiz.

Đỗ Quyên