Young Marketers mùa 7, khi người trẻ dùng truyền thông cứu tuồng!

Hội đồng Ban Giám Khảo uy tín của Young Marketers 7 bao gồm Nhà sử học Dương Trung Quốc, anh Nguyễn Đình Toàn - Senior Vice President of Marketing, Suntory PepsiCo Vietnam Beverage, chị Đặng Thu Hà - Head of Marketing, Vinasoy, anh Hùng Võ - Vice President of Marketing, Biti’s; Chief Marketing Officer, Go-Viet; CEO & Head of Creative Planning, Redder