Zara McDermott siêu gợi cảm trên biển, 'thiêu đốt' ánh nhìn

Cặp đôi đang có kỳ nghỉ lãng mạn ở Miami. Đây là món quà mà nữ diễn viên 21 tuổi dành tặng bạn trai nhân dịp Adam Collard bước sang tuổi 23

Trước đó vào cuối tháng 10, cặp đôi đã có một buổi tối sinh nhật vui vẻ và lãng mạn bên nhau ở Essex (Anh). Zara McDermott cũng đã trang hoàng căn nhà riêng của cô với bóng bay xếp thành hình chữ tên bạn trai để kỷ niệm ngày sinh của Adam.

Chia sẻ trên Instagram có hơn 1 triệu lượt theo dõi, nữ diễn viên truyền hình thực tế của show Love Island viết: Happy birthday to my baby. I am taking him to Miami and the Bahamas next week!!! Was so hard keeping it a secret.' (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật chàng trai của tôi. Tôi sẽ đưa anh đến Miami và Bahamas vào tuần tới. Rất khó để giữ bí mật chuyện này".

Và như đã hứa, cặp đôi đang có kỳ nghỉ ngọt ngào và lãng mạn ở Miami. Họ đều là sao truyền hình thực tế và là một trong những cặp đôi truyền hình đẹp đôi ở xứ sở sương mù

Zara McDermott nổi lên từ show Love Island bởi gương mặt xinh đẹp và vóc dáng nóng bỏng.

Sau khi tham gia truyền hình thực tế, cô trở nên nổi tiếng và bị săn đón nhiều.

Thân hình nảy nở, đặc biệt là vòng 1 tròn đầy của cô bị nhiều người cho rằng kết quả của việc động dao kéo. Tuy nhiên, người đẹp đã lên tiếng phủ nhận và tuyên bố không có nghĩa vụ phải giải thích những điều mình không làm

Nụ cười hạnh phúc luôn thường trực trên gương mặt của cặp đôi